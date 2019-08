Nigeriana pesta brutalmente l' addetta alle pulizie dell' ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Salvatore Di Stefano L'africana, in italia in qualità di richiedente asilo, ha aggredito senza alcun motivo la signora, dapprima sbattendole violentemente il capo contro un sostegno metallico, poi colpendola con una tremenda raffica di pugni in pieno volto. I carabinieri hanno faticato non poco per fermarla Una 28enne cittadina, in Italia in qualità di richiedente asilo, è stata arrestata dai carabinieri di Latina con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Latina Oggi l'africana ieri mattina intorno10 si trovava presso il pronto soccorsoSanta Maria Goretti quando, senza alcun motivo apparente, si è improvvisamente scagliata contro un'a struttura laziale: la straniera le ha dapprima sbattuto violentemente il capo contro un ...

