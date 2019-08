Nel carnevale di Rio si risveglia l' Africa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Rudyard Kipling Rudyard Kipling racconta il suo viaggio nel sorprendente Brasile Una festa per gli occhi di Rudyard Kipling G li elaborati rituali dell'accoglienza e del commiato, comuni fra quelle persone, seguono sempre lo stesso schema. La vita di quella gente è rilassata per natura, le ore hanno ali leggere, è un piacere per loro dilungarsi nei cerimoniali. D'altra parte, la cortesia, quando è diffusa a livello nazionale, ha sempre qualche causa stringente. Ovviamente c'è anche là. Ho chiesto quale fosse. I brasiliani, mi hanno detto, sono irritati soprattutto dalla maleducazione, dalla mancanza di considerazione e dagli affronti alla loro onorabilità. Tutto questo li infastidisce. A volte vedono rosso. E là iniziano i problemi. Perciò, un perfetto accordo gerarchico fra le classi, dalla più elevata alla più umile, costituisce la regola principale. Una riprova di questo è ...

