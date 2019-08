Napoli | tanti passi indietro | il Barcellona vince 4-0 a Detroit

Del Genio a Kiss Kiss : “Gli errori commessi dal Napoli hanno sempre gli stessi colpevoli - dimentichiamo degli aspetti importanti” : Paolo Del Genio, noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardanti tanti temi in casa Napoli : “Divieto ai nati in Campania? Resterò solo sul piano dell’ironia, parlare seriamente di questa vicenda è ridicolo, non mi va di parlarne seriamente. Noi abbiamo dei concetti che ci condizionano, il capro espiatorio per tutto quello che succede in attacco è Milik, ma hanno commesso errori anche ...

Kiss Kiss Napoli – Pazienza : “Gaetano ha bisogno di un percorso di crescita - ha delle qualità importanti” : Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro, é intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la prova del giovane napoletano Gianluca Gaetano: “Resto convinto che Gaetano debba andarsi a fare le ossa in qualche altra squadra, rimanere al Napoli per lui potrebbe significare mettere pochi minuti nelle gambe. Per intenderci prendo l’esempio di Insigne, che ha compiuto un percorso di crescita con Foggia e Pescara. Io credo che ...

Tanti auguri Napoli il non-luogo dove uscire di senno è cosa buona e giusta : Tanti auguri a noi, fratelli e sorelle nel Napoli, la ragione non necessaria, negli ultimi novantatré anni, di un gigante racconto collettivo. Nel mezzo del calciomercato più sognante degli ultimi decenni, onirico fino a renderci esausti della nostra immaginazione, il Napoli rimane l’origine delle nostre storie vissute o inventate, tramandate e modificate. Finché se ne parlerà col piacere di sovvertire qualunque valore umano, la ruota di questo ...

Liverpool-Napoli - i convocati di Klopp : quattro assenti importanti : I convocati del Liverpool per l’amichevole con il Napoli Match di lusso Liverpool-Napoli, si gioca oggi alle ore 18 al Murrayfield Stadium in Scozia. Ecco la lista deiI convocati dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Mignolet, Brewster, Robertson, Origi, Matip, Kent, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Alexander-Arnold, Elliott, Van den Berg, ...

Tanti auguri a…Marek Hamsik - simbolo del Napoli sbarcato in Cina : due curiosi record per lo slovacco : Marek Hamsik è stato uno dei calciatori più amati dai tifosi del Napoli negli ultimi anni. Anzi, lo è ancora e lo sarà sempre. Nato a Banska Bystrica, in Slovacchia, il 27 luglio 1987, Marek Hamsik dimostra fin da piccolo il suo talento. Lo Slovan Bratislava lo fa esordire tra i professionisti e il Brescia lo porta in Italia. Disputa 3 stagioni con le Rondinelle mettendosi in mostra soprattutto nell’ultima con 10 reti. Cercato da ...

Napoli - al via la campagna abbonamenti : importanti novità [DETTAGLI] : “Gli abbonamenti costeranno mediamente il 25% in meno per ogni settore rispetto all’ultima campagna di due anni fa, con dei picchi che possono raggiungere anche il 30%. La Curva, ad esempio, scende da 350 euro a 269 euro”. Lo annuncia Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli presentando nel ritiro di Dimaro, la campagna abbonamenti 2019/20 del club azzurro. “La campagna inizia il 25 ...

Ghoulam : “Il Napoli sta crescendo tantissimo - puntiamo a vincere qualcosa” : Faouzi Ghoulam è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. L’esterno del Napoli ha parlato della sua decisione di rinunciare alla Coppa d’Africa per impegnarsi nel trovare la forma giusta per il campionato: “E’ stata una scelta molto difficile, la gente sa quanto ci tenga alla mia nazionale. Però ora le mie sensazioni sul campo qua a Dimaro sono buone. Ho vissuto tanti anni importanti qui a Napoli con giocatori molto ...

Il lunedì di de Magistris : «Tanti complimenti a Napoli per la gestione delle Universiadi» : «Le Universiadi di Napoli sono in pieno svolgimento ed ancora una volta la nostra amata città ha vinto una sfida in cui all'inizio non erano in molti a crederci. Gli impianti...

Universiadi Napoli - nei primi giorni di gare tre medaglie d'oro e tanti podi per l'Italia : Universiadi di Napoli 2019 iniziate bene per gli atleti italiani, che alla lunga si stanno facendo valere nelle discipline specialità della casa come la scherma, la ginnastica, nuoto, shooting e i tuffi. Invece, si sta rivelando più difficile il cammino italiano negli sport di squadra, dove gli azzurri vanno a corrente alternata. È possibile seguire le gare su Rai 2, Rai Sport o iscrivendosi gratuitamente al sito della FISU....Continua a leggere

Whirlpool - Di Maio incontra azienda e sindacati : “Avute conferme importanti”. Società : “Non chiudiamo Napoli” : Un incontro interlocutorio ma “positivo”, come ha dichiarato l’azienda, quello che si è tenuto nella mattinata di martedì tra il presidente di Whirlpool Emea, Gilles Morel, l’ad dell’azienda, Luigi La Morgia, e il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, per scongiurare la chiusura dello stabilimento campano e salvaguardare i posti di lavoro dei suoi 430 operai. Un incontro dopo il quale la multinazionale ha ...