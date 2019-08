Napoli | era il bersaglio dell’agguato nel quale rimase ferita la piccola Noemi | arrestato

Stasera alle 23 Napoli-Barcellona. Gioca Milik : Questa sera seconda sfida del Napoli contro il Barcellona. Valverde ha annunciato che darà spazio a Vidal e forse a Coutinho. Anche per il Napoli è possibile un mini turnover. Indisponibile Chiriches per un problema che, scrive il Corriere dello Sport, sarà approfondito nelle prossime ore. Per il Napoli scenderà in campo Milik. Ieri il Napoli ha lavorato in palestra e poi ha fatto un sopralluogo sul terreno di gioco. Si Gioca al Michigan Stadium ...

PRIMAVERA – Amichevole Napoli-Ladispoli sospesa per rissa : Amichevole Napoli-Ladispoli, categoria PRIMAVERA, finita in rissa. Finisce anticipatamente, a causa di una furibonda rissa, l’Amichevole tra Napoli e Ladispoli, disputata in quel di Rivisondoli. I FATTI – Verso la metà del secondo tempo, poco dopo il rigore messo a segno dal Napoli che aveva portato i ragazzi di Baronio sul 2-0, Manzi subisce un fallo e reagisce schiaffeggiando l’avversario, Di Mario. Quest’ultimo ...

Finisce in rissa - a Roccaraso - Napoli Primavera-Ladispoli : L’amichevole tra la Primavera del Napoli e il Ladispoli, disputata a Rivisondoli, è finita con una rissa in campo. Alla metà del secondo tempo, quando il Napoli aveva raddoppiato dal dischetto segnando il 2-0, Manzi ha subito un fallo e, per reazione, ha schiaffeggiato l’avversario, Di Mario. Questi, a sua volta, ha risposto sferrandogli un pugno. All’episodio è seguita una grande concitazione. Compagni e allenatori hanno ...

Finisce in rissa - a Roccaraso - Napoli Primavera-Lodigiani : L’amichevole tra la Primavera del Napoli e la Lodigiani, disputata a Rivisondoli, è finita con una rissa in campo. Alla metà del secondo tempo, quando il Napoli aveva raddoppiato dal dischetto segnando il 2-0, Manzi ha subito un fallo e, per reazione, ha schiaffeggiato l’avversario, Di Mario. Questi, a sua volta, ha risposto sferrandogli un pugno. All’episodio è seguita una grande concitazione. Compagni e allenatori hanno ...

Napoli - clamorosa rissa tra la Primavera azzurra e il Ladispoli : gesti poco…amichevoli : Finisce male, a causa di una rissa scoppiata in campo, l’amichevole disputata a Rivisondoli tra il Napoli Primavera e il Ladispoli: alla metà del secondo tempo, poco dopo il raddoppio degli azzurri realizzato dal dischetto, che aveva portato i ragazzi di Baronio sul 2-0, Manzi subisce un fallo e reagisce schiaffeggiando l’avversario, Di Mario, che ha reagito tirandogli un pugno. Sono seguiti momenti concitati durante i quali si ...

L’anno scorso Juve-Napoli non era vietata ai nati in Campania. Basta andare sul sito della prefettura di Torino : Quando c’è di mezzo la Juventus, è sempre tutto molto faticoso. Oggi la Juventus ha risposto alla Questura pubblicando la mail inviata alla polizia di Torino, mail in cui comunica che la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli è vietata ai nati in Campania e aggiunge che sono le stesse modalità di vendita dello scorso anno. Ovviamente non è vero. Basta andare sul sito della prefettura di Torino e risalire al. comunicato del 24 settembre ...

Juve-Napoli - no ai nati in Campania : l’Osservatorio deciderà il 20 agosto : Sul divieto di acquisto di biglietti per lo Stadium ai nati in Campania, decisione unilaterale della Juventus, su cui si è scatenato un frenetico botta e risposta tra il club e la Questura di Torino, non esiste ancora pronuncia da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale. La riunione in cui l’organo sarà chiamato a decidere non si terrà prima del 20 agosto, fanno sapere le fonti ministeriali. Solo in quella ...

Fiorentina-Napoli - residenti a Napoli solo nel settore ospiti (anche senza tessera del tifoso) : Mentre infuria la polemica per la decisione della Juventus di vietare la vendita dei biglietti di Juve-Napoli ai nati in Campania, l’Osservatorio del Viminale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito per la prima giornata di campionato. E ha suggerito, per Fiorentina-Napoli le seguenti misure organizzative: i residenti nella provincia di Napoli possono assistere alla partita esclusivamente nel settore ospiti. Non c’è bisogno di ...

Juventus-Napoli - niente tagliandi ai nati in Campania : club bianconero nella bufera per… “razzismo pratico applicato” : La decisione della società campione d’Italia di vietare la vendita dei biglietti per il big match ai nati in Campania ha fatto scoppiare una clamorosa polemica bufera sulla Juventus, dovuta ad una scelta alquanto singolare assunta dal club bianconero per quanto riguarda il big match con il Napoli in programma il 31 agosto all’Allianz Stadium. Tano Pecoraro/LaPresse La società del presidente Agnelli ha deciso di vietare la ...

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

Napoli su Everton - Repubblica : “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo per l’attaccante” : Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal”. Il retroscena Napoli su Everton, Repubblica: “Era destinato all’Arsenal. Fissato il prezzo per l’attaccante”. Il Napoli si cautela e riscalda la pista che porta al nuovo talento del Calcio brasiliano. Stiamo parlando di Everton Soares del Gremio. Si, perché se la trattativa per Lozano, ormai ai dettagli, dovesse subire uno stop, allora ...

Lozano al Napoli - dal Messico annunciano : “Superati tutti i problemi può arrivare nei prossimi giorni” : Lozano al Napoli, dal Messico annunciano novità Lozano al Napoli, dal Messico annunciano grosse novità in arrivo. I colleghi di Marca Claro parlano infatti di una risoluzione totale degli intoppi relativi alla chiusura dell’ affare tra il Napoli ed il Psv. In particolare quelli relativi ai diritti d’ immagine. Stando a quanto si apprende dal portale sudamericano, la questione relativa ai diritti d’ immagine del calciatore ...

Campagna abbonamenti - il Napoli conferma : già superata la quota del 2017- 2018 : Prosegue a gonfie vele la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. E’ stata già superata la quota abbonati dell’ultima Campagna della stagione 2017/18, circa 10mila tessere già vendute. Di seguito vi riproponiamo prezzi e dettagli della Campagna abbonamenti: “Prosegue la Campagna abbonamenti per il Campionato di Serie A 2019-20, iniziata il 25 luglio. L’emissione dell’abbonamento sarà ...

Napoli - superati i 6.900 abbonamenti della stagione 17/18 : Prosegue la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019/20. È stata già superata la quota abbonati dell’ultima campagna della stagione 2017/18, come reso noto dalla società partenopea. Nel dettaglio, quindi, sono oltre 7mila gli abbonamenti venduti per la stagione 2019/20 nel giro di poco più di 11 giorni dall’inizio della vendita: […] L'articolo Napoli, superati i 6.900 abbonamenti della stagione 17/18 è ...