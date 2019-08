MotoGp | Valentino Rossi preoccupato | la vicinanza di Petrucci sulla griglia inquieta il

VIDEO MotoGp - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Austria : Vinales beffa Dovizioso nel finale - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Il ritorno di Lorenzo? Non è mia competenza. Marquez e Valentino Rossi - la stessa fame da leoni” : Andrea Dovizioso è impegnato nel GP d’Austria 2019 e vuole tornare al successo in sella alla sua Ducati su una pista teoricamente favorevole, il forlivese è molto chiacchierato allo Spielberg perché si è parlato a lungo del possibile ritorno di Jorge Lorenzo alla Scuderia di Borgo Panigale e di un possibile addio del vice campioone del Mondo. Il centauro ha riposto in un’intervista concessa a Marca: “Non è una cosa di mia ...

Dall’ebrezza del surf all’adernalina della MotoGp : Leonardo Fioravanti e il #46 in omaggio a Valentino Rossi [FOTO] : Leonardo Fioravanti, giovane surfista italiano, veste la maglia numero 46 in onore di Valentino Rossi: i due scattano una foto insieme al Red Bull Ring L’ebrezza delle onde, l’adrenalina della velocità in pista, evoluzioni sulla tavola, traiettorie geometriche sulla moto. surf e MotoGp hanno diversi tratti in come, così come Leonardo Fioravanti e Valentino Rossi. Il primo è un giovane surfista romano, promessa della disciplina ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Marc Marquez in vetta - bene Dovizioso. Risale Valentino Rossi : Inesorabile. Dominante. Avvilente. Scegliete voi l’aggettivo da regalare a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2019 di MotoGP, lasciando sfogare gli avversari nelle fasi iniziali, prima di montare la gomma soft nuova e andare quindi a sbriciolare i tempi precedenti. La sua candidatura alla pole position di oggi pomeriggio (dalle ore 14.10) e alla ...

MotoGp – Concluse le FP3 in Austria : Marquez vola - migliorano Ducati e Valentino Rossi [TEMPI] : Marc Marquez al comando delle FP3 del Gp d’Austria: Vinales si conferma secondo, migliorano le Ducati e Valentino Rossi Dopo essersi preso il miglior tempo delle FP2 nell’ultima sessione di prove libere disputata nella giornata di ieri, Marc Marquez continua a dominare al Red Bull Ring. La pista del Gp d’Austria, solitamente ‘roccaforte Ducati’, ha tutta l’aria di essere favorevole alla Honda in questa ...

MotoGp - niente più gesti scaramantici per Valentino Rossi? Il Dottore svela : “mi sono fatto male…” : Il pilota pesarese ha analizzato la giornata di libere in Austria, svelando anche un piccolo retroscena sulla diminuzione dei gesti scaramantici Giornata in chiaroscuro per Valentino Rossi oggi a Spielberg, il pilota della Yamaha ha chiuso all’undicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, lamentando problemi di accelerazione e di degrado gomme. AFP/LaPresse A parte questo però, le sensazioni sembrano ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Austria 2019 : “Ho buone sensazioni - il passo non è male. Importante restare nei 10” : Valentino Rossi ha concluso le prove libere del GP d’Austria con l’undicesimo tempo, il Dottore è rimasto fuori dalla top ten per un soffio e domani sarà chiamato a una pronta rimonta nella FP3 per accedere direttamente alla Q2 in qualifica senza dover passare dalla tagliola del Q1. Il centauro della Yamaha proverà a ottenere un risultato Importante nella gara di domenica sul tracciato di Spielberg e il suo morale sembra positivo ...

MotoGp – Concluse le FP2 in Austria : Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Concluse le FP2 del Gp d’Austria con Marc Marquez davanti a Vinales e un super Nakagami: Valentino Rossi fuori dai migliori 10 insieme a Rins Il Red Bull Ring sarà anche una ‘roccaforte Ducati’, ma il risultato delle FP2 sorride alla Honda. Marc Marquez, dominatore incontrastato del Motomondiale, firma il miglior tempo della seconda sessione di prove libere e dà il via ufficialmente alla ‘conquista’ del ...

