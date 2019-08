MotoGp – Marquez concentrato | Quartararo esaltato e Dovizioso strategico | le parole dei

MotoGp Austria - le qualifiche : ennesima pole di Marquez. Quartararo e Dovizioso in prima fila - Rossi solo decimo : Un’altra pole, l’ennesima, per Marc Marquez. La MotoGp si sposta in Austria ma, almeno nelle qualifiche, la musica non cambia: a dominare è sempre il numero 93 in sella alla Honda. Dietro di lui chiudono la prima fila un ottimo Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso che trova in extremis il feeling con la Ducati sulla pista marchiata Red Bull, fino all’anno scorso considerata favorevole alla moto di Borgo ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Il ritorno di Lorenzo? Non è mia competenza. Marquez e Valentino Rossi - la stessa fame da leoni” : Andrea Dovizioso è impegnato nel GP d’Austria 2019 e vuole tornare al successo in sella alla sua Ducati su una pista teoricamente favorevole, il forlivese è molto chiacchierato allo Spielberg perché si è parlato a lungo del possibile ritorno di Jorge Lorenzo alla Scuderia di Borgo Panigale e di un possibile addio del vice campioone del Mondo. Il centauro ha riposto in un’intervista concessa a Marca: “Non è una cosa di mia ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso all’attacco di Marquez per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Si corre a Spielberg, alle ore 13.30 scatteranno le prove libere 4 mentre alle ore 14.10 spazio alle qualifiche. 13.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Cronaca prove libere 3 – Qualificati alla Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Marc Marquez in vetta - bene Dovizioso. Risale Valentino Rossi : Inesorabile. Dominante. Avvilente. Scegliete voi l’aggettivo da regalare a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2019 di MotoGP, lasciando sfogare gli avversari nelle fasi iniziali, prima di montare la gomma soft nuova e andare quindi a sbriciolare i tempi precedenti. La sua candidatura alla pole position di oggi pomeriggio (dalle ore 14.10) e alla ...

MotoGp – Concluse le FP3 in Austria : Marquez vola - migliorano Ducati e Valentino Rossi [TEMPI] : Marc Marquez al comando delle FP3 del Gp d’Austria: Vinales si conferma secondo, migliorano le Ducati e Valentino Rossi Dopo essersi preso il miglior tempo delle FP2 nell’ultima sessione di prove libere disputata nella giornata di ieri, Marc Marquez continua a dominare al Red Bull Ring. La pista del Gp d’Austria, solitamente ‘roccaforte Ducati’, ha tutta l’aria di essere favorevole alla Honda in questa ...

MotoGp - GP Austria 2019 : Marc Marquez punta alla terza pole di fila a Spielberg - Viñales e le Ducati gli avversari più credibili : Al Red Bull Ring di Spielberg vanno in scena quest’oggi alle ore 14.10 le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Apparentemente scongiurato il rischio pioggia, le prove ufficiali si svolgeranno in condizioni di asciutto con il solito Marc Marquez che proverà a farla da padrone cercando di aggiudicarsi la settima pole position dell’anno, la terza consecutiva sulla pista ...

MotoGp – Vinales soddisfatto dopo le FP2 in Austria : “vicini a Dovizioso e Marquez - moto migliorata rispetto al 2018” : Maverick Vinales soddisfatto dopo il secondo posto ottenuto nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Yamaha sottolinea i miglioramenti della propria moto “soddisfatto? Abbastanza, abbiamo fatto un bel lavoro: ancora ci mancano 1-2 decimi per essere vicini a Dovizioso e Marquez“. Con queste parole Maverick Vinales ha commentato l’esito delle FP2 che lo hanno visto chiude al secondo posto dietro Marc Marquez. “Ci ...

Marc Marquez MotoGp - GP Austria 2019 : “Contento del lavoro svolto - domani sceglieremo telaio e set up” : Si chiude con un sorriso raggiante il venerdì del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP per quanto riguarda Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio anche al Red Bull Ring, una pista nella quale la Ducati ha sempre dominato, ma i miglioramenti della Honda soprattutto a livello di potenza hanno permesso allo spagnolo di essere prontissimo per puntare al successo anche in questa ...

VIDEO MotoGp - GP Austria 2019 : i momenti salienti e gli highlights delle prove libere. Marquez davanti a tutti : Marc Marquez ha siglato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nella sessione del pomeriggio prevalendo nei confronti di Maverick Vinales mentre Andrea Dovizioso aveva primeggiato al mattino e ha poi chiuso col nono posto complessivo a causa di una caduta nel finale della FP2. Venerdì complicato per Valentino Rossi che non è andato oltre l’undicesima posizione e al ...

VIDEO MotoGp Marc Marquez : “Ho provato delle novità - siamo molto vicini a Dovizioso” : Marc Marquez prosegue nel suo momento di forma strepitoso e chiude al comando anche la prima giornata del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo le vittorie del Sachsenring e Brno è partito fortissimo anche nel weekend del Red Bull Ring, centrando il miglior tempo delle prime due sessioni di prove libere e lavorando nel migliore dei modi sulla sua Honda. Secondo quanto rivelato a Sky Sport, infatti, il campione del mondo ha ...

MotoGp – Marquez non si nasconde dopo le FP2 : “contento per la giornata - ma siamo alla pari con Dovizioso” : Marc Marquez non si nasconde dopo il primo posto nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Honda contento delle novità, ma il passo è simile a quello di Dovizioso Tanti piloti raccolti in pochi decimi, è questo il risultato delle FP2 del Gp d’Austria. Lo sa bene Marc Marquez che, nonostante il primo posto, è consapevole di avere un passo molto simile a quello di Dovizioso. Il pilota spagnolo lo spiega ai microfoni di Sky Sport: ...

VIDEO MotoGp - nuova carena per la Honda nel GP d’Austria : ali sull’anteriore per Marquez : nuova carena per la Honda in occasione del GP d’Austria, sulla moto di Marquez compaiono due alette all’anteriore, la bocca ha una forma differente. Di seguito il VIDEO della nuova carena della Honda per il GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo tracciato di Spielberg. VIDEO nuova carena Honda MARC Marquez: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGp - GP Austria 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso nono - Valentino Rossi 11° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa allo Spielberg. Lo spagnolo ha stampato un rilevante 1:23.916 precedendo Maverick Vinales di 66 millesimi e Nakagami di 0.155. Andrea Dovizioso, primo in mattinata, è caduto nel finale e non è dunque riuscito a completare un giro veloce concludendo in nona posizione a mezzo secondo alle spalle di Danilo Petrucci e Cal ...

MotoGp – Concluse le FP2 in Austria : Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Concluse le FP2 del Gp d’Austria con Marc Marquez davanti a Vinales e un super Nakagami: Valentino Rossi fuori dai migliori 10 insieme a Rins Il Red Bull Ring sarà anche una ‘roccaforte Ducati’, ma il risultato delle FP2 sorride alla Honda. Marc Marquez, dominatore incontrastato del Motomondiale, firma il miglior tempo della seconda sessione di prove libere e dà il via ufficialmente alla ‘conquista’ del ...