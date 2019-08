MotoGp – Jack Miller sincero sul possibile ritorno di Lorenzo in Ducati | “mi è caduto un

Fonte : sportfair

(Di sabato 10 agosto 2019)ma motivato: le parole dell’australiano del team Pramac sulle voci di undi JorgeinUn clamorosodi Jorgeinsta facendo tanto discutere nel paddock del Red Bull Ring. Sembra che il maiorchino possa presto dire addio alla Honda per tornare a vestire la tuta rossa e guidare una Desmosedici Gp, ma se così fosse dovrà fare prima i conti con una salata clausola del suo contratto. Alessandro La Rocca – LaPresse In pochi hanno voluto dire la loro riguardo queste insistenti voci e tra questi c’èche, in attesa del rinnovo di contratto con Pramac, non ha nascosto un pizzico di sorpresa: “quando l’ho saputo mi èaddosso un muro. Non è bello quando pensi di stare facendo un buon lavoro. Ma è il business, sul podio una settimana, disoccupato l’altra. Per me è benzina sul ...

filippo898 : RT @AngyFra89: Ducati riprenderebbe Lorenzo privandosi di Jack Miller. Tenendo Bagnaia... Si Bagnaia, il Re della Ghiaia 2019. #Ducati è… - P300it : Flash - MOTOGP: #AustrianGP al Red Bull Ring: Marc Márquez primo nella FP2 in 1:23.916, unico sotto al '24 insieme… - LaJambeNoir7 : @J__Jack Tra l'altro servizio fatto dalla giornalista che si occupa di F1 e Motogp. Sipario -