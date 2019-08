MotoGp | Dovizioso lancia la sfida a Marquez | “il nostro passo è buono | cercherò di non

Marc Marquez MotoGp - GP Austria 2019 : “Record di pole position. Domani gara difficile con Dovizioso” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Il fuoriclasse spagnolo ha letteralmente dominato le qualifiche e ha guadagnato l’ennesima partenza al palo, per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti e Domani andrà a caccia di una vittoria. Il centauro della Honda dovrà battagliare verosimilmente con Andrea Dovizioso anche se ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “Obiettivo raggiunto - ottima prima fila. Marquez cercherà di scappare” : Andrea Dovizioso ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Spielberg. Il centauro della Ducati ha disputato un ottimo turno pomeridiano ed è riuscito ad agguantare la prima fila alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez e del buon Fabio Quartararo, domani il forlivese andrà a caccia del successo su una pista che ha sempre sorriso alla scuderia di ...

MotoGp - Marc Marquez non si fida di Dovizioso : “sbircerò la sua gomma - nel caso decidesse di spingere…” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Austria, mettendo nel mirino Dovizioso in vista della gara di domani Pole position storica per Marc Marquez in Austria, lo spagnolo infatti supera Mick Doohan nella classifica all-time in top class, suggellando una giornata davvero pazzesca. AFP/LaPresse La concentrazione del campione del mondo però è focalizzata già nella giornata di domani, quando toccherà tenere a bada ...

MotoGp – Marquez concentrato - Quartararo esaltato e Dovizioso strategico : le parole dei top-3 dopo le qualifiche del Gp d’Austria : Le parole dei primi tre classificati nelle qualifiche del Gp d’Austria, Marquez felice per il record di pole scippato a Doohan Marc Marquez domina in Austria, conquistando la 59ª pole position in top class che gli permette di superare nella classifica all-time niente meno che Mick Doohan. AFP/LaPresse Lo spagnolo mette in fila Quartararo e Dovizioso, piazzando una seria ipoteca in vista della gara di domani. Intervenuto ai microfoni ...

MotoGp Austria - le qualifiche : ennesima pole di Marquez. Quartararo e Dovizioso in prima fila - Rossi solo decimo : Un’altra pole, l’ennesima, per Marc Marquez. La MotoGp si sposta in Austria ma, almeno nelle qualifiche, la musica non cambia: a dominare è sempre il numero 93 in sella alla Honda. Dietro di lui chiudono la prima fila un ottimo Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso che trova in extremis il feeling con la Ducati sulla pista marchiata Red Bull, fino all’anno scorso considerata favorevole alla moto di Borgo ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Austria : Vinales beffa Dovizioso nel finale - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Il ritorno di Lorenzo? Non è mia competenza. Marquez e Valentino Rossi - la stessa fame da leoni” : Andrea Dovizioso è impegnato nel GP d’Austria 2019 e vuole tornare al successo in sella alla sua Ducati su una pista teoricamente favorevole, il forlivese è molto chiacchierato allo Spielberg perché si è parlato a lungo del possibile ritorno di Jorge Lorenzo alla Scuderia di Borgo Panigale e di un possibile addio del vice campioone del Mondo. Il centauro ha riposto in un’intervista concessa a Marca: “Non è una cosa di mia ...

13.12 Si corre a Spielberg, alle ore 13.30 scatteranno le prove libere 4 mentre alle ore 14.10 spazio alle qualifiche. 13.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d'Austria, tappa del Mondiale MotoGP.

MotoGp - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Marc Marquez in vetta - bene Dovizioso. Risale Valentino Rossi : Inesorabile. Dominante. Avvilente. Scegliete voi l’aggettivo da regalare a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2019 di MotoGP, lasciando sfogare gli avversari nelle fasi iniziali, prima di montare la gomma soft nuova e andare quindi a sbriciolare i tempi precedenti. La sua candidatura alla pole position di oggi pomeriggio (dalle ore 14.10) e alla ...

MotoGp – Vinales soddisfatto dopo le FP2 in Austria : “vicini a Dovizioso e Marquez - moto migliorata rispetto al 2018” : Maverick Vinales soddisfatto dopo il secondo posto ottenuto nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Yamaha sottolinea i miglioramenti della propria moto “soddisfatto? Abbastanza, abbiamo fatto un bel lavoro: ancora ci mancano 1-2 decimi per essere vicini a Dovizioso e Marquez“. Con queste parole Maverick Vinales ha commentato l’esito delle FP2 che lo hanno visto chiude al secondo posto dietro Marc Marquez. “Ci ...

VIDEO MotoGp Marc Marquez : “Ho provato delle novità - siamo molto vicini a Dovizioso” : Marc Marquez prosegue nel suo momento di forma strepitoso e chiude al comando anche la prima giornata del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo le vittorie del Sachsenring e Brno è partito fortissimo anche nel weekend del Red Bull Ring, centrando il miglior tempo delle prime due sessioni di prove libere e lavorando nel migliore dei modi sulla sua Honda. Secondo quanto rivelato a Sky Sport, infatti, il campione del mondo ha ...

MotoGp – Marquez non si nasconde dopo le FP2 : “contento per la giornata - ma siamo alla pari con Dovizioso” : Marc Marquez non si nasconde dopo il primo posto nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Honda contento delle novità, ma il passo è simile a quello di Dovizioso Tanti piloti raccolti in pochi decimi, è questo il risultato delle FP2 del Gp d’Austria. Lo sa bene Marc Marquez che, nonostante il primo posto, è consapevole di avere un passo molto simile a quello di Dovizioso. Il pilota spagnolo lo spiega ai microfoni di Sky Sport: ...

MotoGp – Dovizioso fa il punto dopo le FP2 in Austria : “tutti vicini. Caduta? Tutto ok - ma prima ho avuto paura perchè…” : Andrea Dovizioso fa il punto della situazione dopo le FP2 corse sul tracciato del Gp d’Austria: il pilota Ducati si mostra fiducioso nonostante la caduta nel finale di sessione Si conclude con un 9° posto l’ultima sessione di prove libere odierna per Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati, nelle FP2, ha raccolto il penultimo tempo utile a rientrare fra i primi 10 evitando di passare dal Q1 in qualifica. Al termine delle prove ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “La caduta non mi preoccupa - ho visto ottimi miglioramenti sulla moto” : Anche se ha chiuso il suo venerdì del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP con una caduta e con un nono posto complessivo che lo ha messo letteralmente sul filo del rasoio per quanto riguarda la qualificazione alla Q2 di domani, Andrea Dovizioso è sorridente e preferisce pensare agli aspetti positivi delle sue prime due sessioni svolte sul circuito del Red Bull Ring. “So che ho concluso la mia FP2 con una scivolata, ma si tratta ...