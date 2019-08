Moto3 – Gp Austria | Romano Fenati torna in pole position dopo due anni | beffato Sasaki

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Romano Fenati torna a ruggire - pole position davanti a Sasaki e Masià : Le Qualifiche del GP d’Austria 2019 della Moto3 si sono chiuse con la prima pole position degli ultimi due anni di Romano Fenati, abile a trovare il varco giusto nel gruppone compatto che si è creato negli ultimi minuti di sessione. L’ascolano ha fermato il tempo in 1:36.460, 51 millesimi davanti al giapponese della Petronas Ayumu Sasaki che però dovrà scontare una penalità di dodici posizioni sulla griglia di domani; secondo ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Tony Arbolino vola e fa il vuoto su Masià e McPhee - quarto Dalla Porta : Tony Arbolino, sempre Tony Arboino! Il pilota milanese domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto3 andando a segnare un ottimo tempo e mettendo in fila tutti i migliori. Nei primi 14 classificati, che quindi eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche, non troviamo grosse sorprese, per un turno che si è sviluppato in maniera regolare. Al Red Bull Ring splende il sole, nonostante le previsioni parlassero ...

8.54 Nel frattempo la direzione gara comunica le seguenti penalità da scontare domani in griglia di partenza: 12 posizioni di penalità per i giapponesi Ai Ogura e Ayumu Sasaki

VIDEO Moto3 - GP Austria 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Celestino Vietti davanti a tutti : Celestino Vietti ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. Grande prestazione del centauro italiano che, al debutto assoluto su questo tracciato, è riuscito subito a fare la differenza e fa ben sperare in vista della gara di domenica. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere della Moto3 per quanto riguarda il GP d’Austria. VIDEO highlights ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Austria 2019 : straordinario Vietti al comando - ancora bene Arbolino e Antonelli : La giornata di prove libere del venerdì del GP d’Austria 2019 di Moto3 si conclude con il classico super time-attack finale di gruppo che ha attaccato in massa con la gomma morbida la classifica dei tempi; il migliore alla fine è stato ancora un immenso Celestino Vietti, che dopo aver già stupito nella mattinata si è ulteriormente migliorato e portato davanti a tutti grazie all’1:36.585. Tempo impressionante considerando che il ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Austria 2019 : Kornfeil beffa sul finale Arbolino - ottimo terzo Vietti : Jakub Kornfeil ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3, con le quali è cominciato ufficialmente il weekend del Motomondiale nel GP d’Austria 2019. Sul circuito di Spielberg il pilota ceco della PruestelGP ha stampato un tempo di 1:36.967 ottenuto all’ultimo tentativo disponibile e ha preceduto di 188 millesimi l’ormai sempre presente al vertice Tony Arbolino (Snipers), che con un inizio di ...

