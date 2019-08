Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019)di dimostranti e 136 persone fermate. Sono i numeri deldinel centro diper reclamare elezioni libere. Altri 86 arresti sono stati invece effettuati a San Pietroburgo e 11 a Roston-sul-Don. I manifestanti fermati stavano partecipando a dei cortei non autorizzati nel centro di, nell’area di Kitai-Gorod e della via Maroseika, secondo quanto riporta Interfax. Tra i fermati anche Lyubov Sobol, alleata di Aleksei Navalny, guida del movimento, e candidata esclusa dalle elezioni. Le strade sono state chiuse al traffico e si sono formati degli ingorghi. Alcune persone sono state portate via dalle camionette delle forze dell’ordine, mentre la polizia ha intimato ai “disobbedienti” di sgomberare l’area. Si tratta dell’ennesimo fine settimana di manifestazioni nella capitale, nonostante in numerosi arresti ...

ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Mosca, quinto sabato di proteste antigovernative: migliaia in piazza e almeno 136 fermi per manifestazioni “non autori… - garbino : RT @fattoquotidiano: Mosca, quinto sabato di proteste antigovernative: migliaia in piazza e almeno 136 fermi per manifestazioni “non autori… - giannettimarco : RT @fattoquotidiano: Mosca, quinto sabato di proteste antigovernative: migliaia in piazza e almeno 136 fermi per manifestazioni “non autori… -