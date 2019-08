Migranti | Richard Gere | La situazione in Italia è bizzarra come in Usa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Francesca Bernasconi L'attore parla alla conferenza di Open Arms organizzata a Lampedusa: "La politica tenta di demonizzare i rifugiati" "Non sonono, ma vengo dagli Usa dove c'è unasimile con i rifugiati". Secondo, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa organizzata all'aeroporto di Lampedusa da Open Arms, per discutere sul problema dei, in mare da nove giorni, lana sarebbe paragonabile a quella americana. È una "politica", quella che, secondo l'attore, riguarda il tema dei richiedenti asilo, a largo delle costene. "Non sono interessato alla politica, il mio unico obiettivo è aiutare le persone", sostiene, che ieri è salito a bordo della nave per portare viveri e beni di prima necessità a "quelli che chiamano, ma che sono dei rifugiati con orribili storie di sofferenze". Ma ...

