Migranti | Richard Gere fa la morale all' Italia E Salvini | Portali nelle tue

Migranti - Richard Gere : "La situazione in Italia è bizzarra come in Usa" : Francesca Bernasconi L'attore parla alla conferenza di Open Arms organizzata a Lampedusa: "La politica tenta di demonizzare i rifugiati" "Non sono Italiano, ma vengo dagli Usa dove c'è una situazione simile con i rifugiati". Secondo Richard Gere, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa organizzata all'aeroporto di Lampedusa da Open Arms, per discutere sul problema dei Migranti, in mare da nove giorni, la situazione Italiana ...

Migranti - Open Arms e Richard Gere : la conferenza stampa : Migranti, Open Arms e Richard Gere: la conferenza stampa La nave, da giorni bloccata al largo di Lampedusa, nella notte ha recuperato altre 39 persone. Intanto nell'incontro con i giornalisti è stato annunciato un esposto alla Procura di Roma e a quella di Agrigento Parole chiave: ...

