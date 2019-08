Meteo | tifoni | monsoni e tornado seminano morte e distruzione in Asia ed Europa

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Il maltempo ha lasciato una scia ditraed. L’meridionale è in ginocchio per il secondo, violento, passaggio dei. Oltre 100 morti in India, almeno 34 le vittime di una frana in Birmania, mentre in Cina un tifone ancora attivo ha colpito la zona a sud di Shangai con 18 morti, dispersi, sfollati e collegamenti aerei e ferroviari sospesi. In ginocchio da giorni anche il Bangladesh, il Kashmir, il Nepal, parte del Pakistan. Il bilancio più grave al momento è quello dell’India, dove i morti tra qualche giorno potrebbero risultare diverse centinaia, tenendo conto dei dispersi già censiti e dei molti villaggi rimasti isolati. L’anno scorso, con uno dei peggioridel secolo, le vittime erano state oltre 500. Lo Stato più colpito finora sembra il Kerala, una delle mete preferite dai turisti in India, come pure l’ex colonia ...

mapivi63 : RT @3BMeteo: Due #tifoni gemelli sul Pacifico occidentale Lekima impatterà sulla #Cina nel weekend e Krosa è atteso sul #Giappone in seguit… - 3BMeteo : Due #tifoni gemelli sul Pacifico occidentale Lekima impatterà sulla #Cina nel weekend e Krosa è atteso sul… -