Mertens | “Per vincere serve un altro step | acquistare altri calciatori”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) ESPN intervista Dries. “Diventare il miglior goleador della storia del Napoli sarebbe molto bello. Non sono nato come centravanti. Sono diventato attaccante a causa di alcuni infortuni. Sono sempre alla ricerca di un gol o di un assist, essere vicino alla cima della classifica è qualcosa di gratificante”.parla della sua carriera nel Napoli, tra passato, presente e futuro: “Sei anni fa sono venuto qui con Callejon, Higuain e Albiol. Tanti calciatori di qualità. Siamo vicini a compiere un. Sarebbe importante farlo. Dobbiamo continuare a fare bene, magari acquistandocalciatori. Quando acquisti i migliori calciatori hai una squadra migliore. Tanti di noi giocano assieme da anni. Ma perqualcosafare di più”. Su Sarri e Ancelotti: “Sarri ha cambiato la mia posizione, mi ha dato un’altra dimensione a livello ...

sscnapoli : ? 38’ GOOOOOOOOOLLLLL Insigne serve dalla parte opposta Callejon che appoggia per Mertens il quale insacca alle spa… - sechesi : Insigne per Callejon per Mertens. L’estate del 2013 non vuole proprio finire. #OMNapoli - susydigennaro : RT @calciomercato_m: VIDEO - Napoli, Mertens ad ESPN: 'Per vincere bisogna fare un altro step, magari acquistando altri calciatori, sono fe… -