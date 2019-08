Melania nella foto con il bimbo orfano di El Paso Il sorriso di Trump fa infuriare tutti

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019) Lagrafia postata su Twitter dae che la ritrae con in braccio undella strage di Elrischia di diventare un boomerang. E’ polemica infatti sull’atteggiamento assunto da Donalddurante lo scatto, con il pollice alzato e un largo. Atteggiamento che sta scatenando reazioni sui social e che non è ritenuto consono alla situazione. I met many incredible people in Dayton, Ohio & El, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR—(@FLOTUS) 8 agosto 2019L’immagine é stata realizzata durante la visita della coppia presidenziale all’ospedale di El. Ildi due mesi si chiama Paul ed é rimasto senza i genitori uccisi dal killer. La madre é stata colpita mentre cercava col suo corpo di ...

