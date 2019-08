Matteo Salvini | Walter Chiari | Luciana Castellina Tutto in una notte

A Matteo Salvini 320 deputati e 170 senatori : “Datemi pieni poteri”. E’ quanto chiede Matteo Salvini agli italiani. Il Capitano ha deciso di staccare la spina al governo

Matteo Salvini attacca i grillini : perdono tempo per salvare la poltrona : Da partito anti sistema a casta il passo è stato breve per i grillini incollati a palazzo Chigi e alle

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Matteo Salvini nel tour pugliese a Peschici : 'Non si governa con i signor no' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato poco fa in Puglia, dove ha già concluso in questi minuti il suo comizio. Il tour pugliese capita tra l'altro in un momento molto delicato per il governo giallo-verde, che sarebbe ormai al capolinea, viste anche le vicissitudini delle ultime ore. La Lega infatti ha presentato una mozione di sfiducia in Senato proprio ai danni del Premier Giuseppe Conte. Nell'attesa che lunedì si ...

Matteo Salvini - il report segreto : 320 deputati e 120 senatori - ora si capiscono molte cose : Sono diversi i motivi per cui Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina al governo con i Cinque stelle. Tra questi l'ultimo studio arrivato direttamente sulle scrivanie di via Bellerio. Da simulazioni effettuate nella sede leghista e dagli ultimi sondaggi effettuati dai più noti istituti di rice

Luigi Bisignani e la minaccia dei poteri forti - il vero pericolo che corre Matteo Salvini : Caro direttore, Matteo Salvini ha capito perfettamente che un raffazzonato Conte bis, un governo balneare o un rimpasto sarebbe un ritorno al peggio della Prima Repubblica. L'unica soluzione sono le elezioni, anche perché il Pd di Zingaretti non ha alcuna intenzione di fare pasticci con quel che res

"Datemi pieni poteri". Il richiamo (involontario?) al fascismo di Salvini e la lezione di Matteotti : Se sia stata una citazione involontaria o un richiamo storico voluto, non lo ammetterà mai. Certo è che dopo il discorso di Pescara, Matteo Salvini ha chiesto agli italiani “pieni poteri per fare quel che abbiamo promesso di fare, fino in fondo senza rallentamenti e senza palle al piede”. E ha quindi annunciato, subito dopo aver aperto la crisi del Governo Conte, di candidarsi a premier del futuro esecutivo. Al tempo ...

Matteo Salvini - il politologo Panarari : "Fa bene a correre da solo - i treni in politica non passano sempre" : "Matteo Salvini fa bene a correre da solo". Per il politologo Massimiliano Panarari "i treni in politica non passano sempre". La crisi di governo annunciata dal leader leghista "è un'occasione da non perdere". "La Lega è il partito che riesce a intercettare bacini elettorali differenti. Questo il mo

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Intesa con Matteo Renzi? Inventatene un altra - giullare" : Se già stracci e insulti volavano prima dell'apertura della crisi di governo, figurarsi adesso. Non solo tra grillini e leghisti, in questo caso anche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier che comunque, in un modo o nell'altro, fino ad oggi si erano rispettati, almeno a parole. Valan

Matteo Salvini vuole 'Pieni poteri'. Come disse Benito Mussolini : Le parole del leader leghista nel comizio di Pescara sono curiosamente sovrapponibili a quelle pronunciate dal Duce 16 novembre 1922 nel celebre “discorso del bivacco” Governo, Salvini annuncia candidatura a premier: "Chiedo agli italiani di darmi pieni poteri""

La crisi di governo è il delitto perfetto di Matteo Salvini : Fare cadere il governo ora significa, ancora una volta, gestire l'agenda politica (e viene facile fare apparire i grillini come quelli che invece sono attaccati alla poltrona), disinnescare Di Maio e i suoi (che infatti già oggi appaiono piuttosto goffi mentre dicono della Lega ciò che si scriveva da mesi), continuare a giocarsi tutto sulla propaganda (che è la cosa che Salvini sa fare meglio) e instillare nella gente l'idea di poter essere ...

Matteo Renzi fregato da Matteo Salvini : crisi a Ferragosto? Addio al nuovo partitino dell'ex premier : E fu così che Matteo Salvini riuscì a fregare persino Matteo Renzi. Lui che ha annunciato che alla prossima Leopolda darà le indicazioni sulle sue intenzioni future è stato preso in contropiede dalla crisi chiamata e voluta dal nemico giurato. L'ex premier - riporta Repubblica - si aspettava il voto

Matteo Salvini svela il gioco sporco : "Asse Renzi-Di Maio - un pericolo per la democrazia" : Matteo Salvini interviene nuovamente sulla crisi di governo, l'argomento sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte: "Ci sono toni simili fra Pd e Movimento 5 Stelle, mi auguro solo che Matteo Renzi e Luigi Di Maio non stiano prendendo in giro gli italiani, perché un governo questa formaz

Crisi di governo - Franco Bechis e il dubbio su Matteo Salvini : "Manca la pistola fumante" : E Crisi di governo sia, Matteo Salvini ha rotto gli indugi e, nei fatti, ha staccato la spina che teneva in vita il moribondo governo gialloverde. Ora, manca solo il passaggio formale, la sfiducia a Giuseppe Conte già presentata al Senato dalla Lega. Una Crisi strana, nei tempi e nei modi. E proprio