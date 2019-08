Matteo Salvini e Luigi Di Maio | volano insulti | Kompagno | bacioni ; Ma

Matteo Salvini al lido di Polignano a Mare : 'Restituire la parola agli italiani' : Sta continuando il suo tour nelle più note località turistiche italiane, Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, nonché leader della Lega. Questi ultimi comizi però cadono in un periodo particolare, in quanto negli scorsi giorni si è aperta la crisi di governo. Lo stesso Salvini ha detto che ormai così non si può andare avanti, in quanto la maggioranza non c'è più ormai e si litiga su tutto. Il leghista infatti vorrebbe concludere ...

Giuseppe Conte - Bruno Vespa inchioda il premier : "Cosa rivelano i durissimi attacchi a Matteo Salvini" : Tutti, o quasi - grillini ovviamente in primissima fila - a puntare il dito contro Matteo Salvini: la crisi di governo è tutta colpa sua. Per carità, difficile sostenere che non sia stato lui a volerla più di tutti. Ma ci sono dei ma. In primis, il fatto di averla cercata non è un male in sé, anzi.

Nicola Zingaretti il migliore alleato di Matteo Salvini : Strano ma vero. Nicola Zingaretti alleato di Matteo Salvini. Un’alleanza non da coalizione ma un patto per scopi comuni: tornare

Silvio Berlusconi fatto subito fuori da Matteo Salvini : "Se mi alleo con lui perdo la metà dei voti" : Un tentativo disperato, quello di Silvio Berlusconi. Tentativo disperato, ma forzato: Forza Italia deve sopravvivere. E per farlo ha assicurato a Matteo Salvini che non appoggerà alcun governo prima del ritorno alle urne. Una promessa offerta nella speranza di tornare alla vecchia alleanza, al centr

Matteo Salvini - brutale sfogo privato contro Luigi Di Maio : "Vedi come glieli taglio" : Poco ore dopo la rottura, già volavano gli stracci. Durissimi attacchi pubblici tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con il primo che anticipava i contatti grillini con Matteo Renzi e il secondo che gli rispondeva dandogli del "giullare". Poi, ci sono gli sfoghi privati. E tra questi, particolarmente

Crisi di governo - Franco Bechis : trappola in aula contro Matteo Salvini - il golpe dei senatori ribelli : Non è così scontato percorrere la strada che porta verso il voto anticipato dopo l'estate. Secondo Franco Bechis, infatti, sarebbe già pronto "il trappolone" contro Matteo Salvini. Il direttore ne dà conto in un retroscena su Il Tempo, in cui spiega come al centro dell'intrigo vi sia il taglio dei p

Paolo Becchi - il vero piano di Matteo Salvini : "Crisi di governo - fino a quando Giuseppe Conte resta premier" : E adesso, che succede? Riuscirà l'operazione di Matteo Salvini, ovvero ritorno al voto in temi ristrettissimi, oppure Sergio Mattarella e le opposizioni riusciranno a plasmare maggioranze alternative, ovvero l'arte dell'inciucio? Intervistato dal sussidiario.net, dice la sua Paolo Becchi. governo te

Matteo Salvini spazzerà via il reddito di cittadinanza grillina : Con il nuovo Governo di Matteo Salvini l’economia ripartirà. Tra le prime misure la cancellazione delle formule elettorali assistenzialistiche grilline

Matteo Salvini - Walter Chiari - Luciana Castellina. Tutto in una notte : Anche a starsene appartati, si vede gente. Giovedì sera ho guardato un Salvini sbracato a Pescara, incapace di venire a capo di un solo pensiero che non fosse il piacere di togliere ai parlamentari le loro spiagge appena inaugurate – alzino il culo e tornino a Roma! Detto e ridetto da un simile tipo

A Matteo Salvini 320 deputati e 170 senatori : “Datemi pieni poteri”. E’ quanto chiede Matteo Salvini agli italiani. Il Capitano ha deciso di staccare la spina al governo

Matteo Salvini attacca i grillini : perdono tempo per salvare la poltrona : Da partito anti sistema a casta il passo è stato breve per i grillini incollati a palazzo Chigi e alle

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Matteo Salvini nel tour pugliese a Peschici : 'Non si governa con i signor no' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato poco fa in Puglia, dove ha già concluso in questi minuti il suo comizio. Il tour pugliese capita tra l'altro in un momento molto delicato per il governo giallo-verde, che sarebbe ormai al capolinea, viste anche le vicissitudini delle ultime ore. La Lega infatti ha presentato una mozione di sfiducia in Senato proprio ai danni del Premier Giuseppe Conte. Nell'attesa che lunedì si ...

Matteo Salvini - il report segreto : 320 deputati e 120 senatori - ora si capiscono molte cose : Sono diversi i motivi per cui Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina al governo con i Cinque stelle. Tra questi l'ultimo studio arrivato direttamente sulle scrivanie di via Bellerio. Da simulazioni effettuate nella sede leghista e dagli ultimi sondaggi effettuati dai più noti istituti di rice