Matteo Renzi | contatti col M5s | governo per evitare il voto e tagliare i parlamentari

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Intesa con Matteo Renzi? Inventatene un altra - giullare" : Se già stracci e insulti volavano prima dell'apertura della crisi di governo, figurarsi adesso. Non solo tra grillini e leghisti, in questo caso anche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier che comunque, in un modo o nell'altro, fino ad oggi si erano rispettati, almeno a parole. Valan

Matteo Renzi fregato da Matteo Salvini : crisi a Ferragosto? Addio al nuovo partitino dell'ex premier : E fu così che Matteo Salvini riuscì a fregare persino Matteo Renzi. Lui che ha annunciato che alla prossima Leopolda darà le indicazioni sulle sue intenzioni future è stato preso in contropiede dalla crisi chiamata e voluta dal nemico giurato. L'ex premier - riporta Repubblica - si aspettava il voto

Matteo Salvini svela il gioco sporco : "Asse Renzi-Di Maio - un pericolo per la democrazia" : Matteo Salvini interviene nuovamente sulla crisi di governo, l'argomento sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte: "Ci sono toni simili fra Pd e Movimento 5 Stelle, mi auguro solo che Matteo Renzi e Luigi Di Maio non stiano prendendo in giro gli italiani, perché un governo questa formaz

Matteo Renzi liquida Nicola Zingaretti : Pd verso la scissione prima del voto : Il Pd verso la scissione? Due indizi farebbero una prova. Ieri sera, Zingaretti ha detto: "Renzi, aiutaci a vincere le elezioni". "Alla Leopolda tiriamo le somme", ribatte Renzi. Altro indizio: Renzi si avvia verso la scissione, probabilmente a settembre. "Siamo pronti alla sfida, non ci sono che

Matteo Renzi vuole uscire dal Pd : la rottura potrebbe avvenire già a settembre : Matteo Renzi, sempre più in rotta con Zingaretti, sarebbe pronto ad uscire dal Pd in tempi brevi. Per il momento il senatore dem non lo dice ufficialmente, ma sarebbe in procinto di lasciare il partito già a settembre. Secondo le sue previsioni comunque lo scenario più plausibile per il governo sarà quello di un Conte bis.Continua a leggere

La previsione di Matteo Renzi sui tempi delle elezioni anticipate : Come e quando è ancora tutto da vedere, ma ormai tutti guardano con realismo all'orizzonte della crisi di governo e alle elezioni anticipate, magari a ottobre. Tanto che Matteo Renzi, già premier ed ex segretario del Pd, in un colloquio con La Stampa di Torino, profetizza che se si vota “di sicuro nascerà una forza di centro” e “su questo non ci sono dubbi” è disposto a giurare. Se sarà lui l'artefice di questo varo si guarda bene dal rivelarlo ...

Matteo Salvini replica a Danilo Toninelli : "Perché sei peggio della Boschi e Renzi" : Oggi, nel giorno del voto delle mozioni sulla Tav al Senato, Danilo Toninelli ha deciso di passare agli insulti contro Matteo Salvini. È cosa nota, i rapporti tra i due sono ai minimi termini. Ma se il leghista lo ha sempre attaccato su un piano politico, pur con prese di posizione durissime quali "

Matteo Renzi assente al voto al Senato sul sicurezza-bis : ma non voleva far fuori Matteo Salvini? : Incredibile, ma vero. Dopo tanto rumore sulla mozione di sfiducia che voleva presentare in anticipo rispetto al "suo" Pd, dopo la lite con il segretario Nicola Zingaretti sulla raccolta firme (presentata in versione identica), Matteo Renzi ieri, lunedì 5 agosto, non era presente in aula al Senato. E

Matteo Renzi - la voce scomoda che gira nel Pd : "Perché fa il perseguitato" - svelato il suo vero piano? : "Fate la guerra al Matteo sbagliato", va dicendo da mesi Matteo Renzi alla fronda del Pd che fa capo al segretario, Nicola Zingaretti. I due infatti non perdono occasione per litigare, provocando così l'ilarità di Matteo Salvini. L'ultimo episodio, le due diverse petizioni contro il ministro dell'In

Matteo Renzi umiliato da Matteo Salvini di buon mattino : "Qualcuno mi sa dire se..." : La vicenda è nota. E grottesca. Il Pd infatti è riuscito a litigare anche sulla (ridicola) raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini: due iniziative, identiche, presentate sia da Nicola Zingaretti sia da Matteo Renzi, con il secondo che ha poi rinunciato alla sua, di raccolta firme

Il Pd pensa al futuro : Matteo Renzi ottantenne tornerà al governo : Ma non troverà più Palazzo Chigi e Montecitorio. I nazisti della Nuova Era Cavernicola avranno raso al suolo Roma e tutto il resto d’Italia. Il dibattito nel centrosinistra visto da Michele Serra

Matteo Renzi contro Nicola Zingaretti : "Si cade nel ridicolo". Pd - lite sulla raccolta firme contro Salvini : Robe che soltanto il Pd, ovvero litigare anche sulla raccolta firme per chiedere le dimissioni e sfiduciare Matteo Salvini. Già, la raccolta firme è stata iniziata dal segretario, Nicola Zingaretti: "Raccoglieremo le firme per chiedere le dimissioni di Salvini, il ministro che spacca dal Parlamento"

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti alla frutta - raccolta firme contro Matteo Salvini : "Si dimetta" : Il Pd le prova tutte. L'ultima trovata di Nicola Zingaretti è quella di inaugurare una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. "Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti. A tutte

Matteo Renzi - la lezione al Pd sul figlio di Salvini sulla moto d'acqua : "Il ragazzino non c'entra nulla" : Le polemiche sulla vicenda del figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia non si sono arrestate. Ad aumentare le critiche il commento del videomaker di Repubblica, colui che aveva immortalato l'accadimento. Valerio Lo Muzio (questo il suo nome) ha male interpretato una frase p