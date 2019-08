Marocchino spinge per terra anziana per rapinarla e le rompe braccio

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Salvatore Di Stefano Lo straniero, che aveva già dei precedenti alle spalle, è stato catturato poco dopo dalla polizia. La vittima invece, a seguito della frattura, ne avrà per un mese Un cittadinodi 40 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Bologna con le accuse di rapina aggravata e lesioni finalizzate alla rapina. Lo rende noto il Resto del Carlino. Secondo la ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti il nordafricano, intorno alle 12 di ieri, ha assalito alle spalle un'signora di 79 anni mentre quest'ultima passeggiava tranquillamente per le vie della città emiliana, nel tentativo di strapparle di dosso la collana d'oro che la 79enne indossava in quel momento. Per riuscire meglio nel suo tentativo di furto ilha anche spintonato violentemente ala sua vittima, la quale nella caduta rovinosa ha riportato la ...