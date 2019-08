Maria De Filippi in vacanza si confessa | “Non l’ho mai detto ai miei genitori”

Maria De Filippi in vacanza con D&G : Maria De Filippi è la regina indiscussa di Mediaset. Dopo i tanti successi della stagione televisiva, ultima fra tutti la seguitissima Temptation Island, anche per Maria è ora di un po’ di relax. In vacanza Maria De Filippi si dedica a due grandi passioni: gli animali e la barca. Al mare con il suo cagnolino, la De Filippi non pensa solo a rilassarsi ma anche al benessere dei più indifesi, in questo caso gli animali. In una campagna di ...

“Sarà un buon padre”. Grandi notizie per Maria De Filippi : pronta a diventare nonna : Nuova notizia di gossip per la regina di Uomini e Donne, Maria De Filippi: suo figlio Gabriele Costanzo sarà presto sposo. La fortunata è la giovane Francesca Quattrini, con il quale sta girando la Spagna proprio in questi giorni. Lui ha vent’otto anni ed è stato adottato dalla coppia dello spettacolo all’età di dieci. Poco tempo fa, alla trasmissione di Raffaella Carrà, la conduttrice si era confessata parlando del figlio e mettendo in luce un ...

Maria De Filippi in vacanza e “Uomini e donne” posta il comunicato : «Sciocchezze. D’obbligo diffide e denunce» : Dopo un anno di duro lavoro in tv, con numerosi programmi da portare avanti, Maria De Filippi si concede qualche giorno di sole con una vacanza ad Ansedonia, dove ha comunque continuato la sua vita sportiva. Nel mentre il suo programma “Uomini e donne” ha diramato un comunicato per mettere fine alle numerose voci circolate in questi giorni sulla trasmissione Mediaset. Amante dell’attività fisica, Maria in grande forma fotografata da “Chi” si è ...

Grande Fratello Vip - colpaccio di Signorini? "Chi arriva da Amici di Maria De Filippi" : Si rincorrono le voci sul cast del prossimo Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E l'ultima è piuttosto clamorosa, un "mix" con Amici di Maria De Filippi. Tra gli indiziati per l'ingresso nella casa più spiata d'Italia, infatti, ci sarebbe anche Alessio Bernabei, ex concor

Amici - Tish cancella tutte le foto del talent : clamorosa rottura con Maria De Filippi? Lei dice che... : Da quando si è concluso il talent Amici di Maria De Filippi, programma campione di ascolti su Canale 5, Tish gode di grande fama. Artista apprezzatissima, è entusiasta di intraprendere la carriera di cantante per lei appena agli esordi. Ma in questi giorni, i suo follower di Instagram si sono innerv

“Rosiconi!”. Furia Maria De Filippi - caos a Uomini e Donne : “Occhio a diffide e querele” : Sono giorni roventi per tutto il mondo del gossip. E anche un programma come Uomini e Donne non è da meno. Vi abbiamo parlato infatti di scatti bollenti e pose osé pubblicate sui social dai protagonisti del format del pomeriggio Mediaset. Vi abbiamo parlato di amori finiti, naufragati in meno di un mese, o nuove scintille e passioni pronte ad esplodere. Vi abbiamo anche raccontato di litigi, frecciatine, insulti, critiche e chi più ne ha e più ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sbrocca : "Adesso basta balle - ci vediamo in tribunale" : La redazione dell'amatissimo programma di Maria De Filippi Uomini e Donne - in onda su Canale 5 - non trova pace in questa calda estate. Prima la polemica tra l'autrice Raffaella Mennoia e l'ex corteggiatore Mario Serpa, e adesso il "caso" dell'ex tronista Teresa Cilia. In proposito a quest'ultima d

Milly Carlucci - la telefonata con Maria De Filippi : “Nessuna acrimonia” : Milly Carlucci conferma la telefonata con Maria De Filippi: tra le due conduttrici una chiacchierata privata Milly Carlucci si svela in un’intervista sul nuovo numero di Chi, dove parla anche del rapporto con Maria De Filippi. Si è spesso parlato della lotta televisiva tra le due note conduttrici, in particolare il sabato sera. Mentre Milly […] L'articolo Milly Carlucci, la telefonata con Maria De Filippi: “Nessuna ...

Polemica degli ex di Uomini e Donne - monito a nome di Maria De Filippi : “Partiranno denunce” : Dopo le rivelazioni promesse da Teresa Cilia e le accuse di Mario Serpa, dal profilo Instagram di Uomini e Donne arriva un monito pubblicato anche a nome di Maria De Filippi, conduttrice del programma: “Siamo pazienti fino a un certo punto, oltre il quale diventa d’obbligo far partire denunce e diffide”.Continua a leggere

Uomini e Donne - la produzione e Maria De Filippi su IG : 'I rosiconi dicono sciocchezze' : Dopo circa una settimana di infiniti botta e risposta tra alcuni membri della redazione di Uomini e Donne ed ex protagonisti, Maria De Filippi è intervenuta sui social network con un messaggio molto chiaro. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, infatti, pochi minuti fa è stato pubblicato il pensiero della produzione e della conduttrice sui fatti che vedono coinvolta l'autrice Raffaella Mennoia e qualche personaggio che di recente ...

Uomini e Donne - la produzione (e Maria De Filippi) contro i 'rosiconi' : "Solo sciocchezze" : Dopo la minaccia (non tanto velata) di Raffaella Mennoia di denunciare qualcuno che ha messo a repentaglio il buon nome di 'Uomini e Donne', la produzione del programma, anche a nome di Maria de Filippi, ha deciso di affidare, al proprio account Instagram, un duro sfogo contro i 'rosiconi' che avrebbero sputato nel piatto dove hanno mangiato, per mesi, dopo non aver ricevuto un ritorno economico e di immagine: ...

Teresa Cilia : “Ce l’ho con Raffaella Mennoia - non con Maria De Filippi”. L’autrice minaccia denunce : Anche Teresa Cilia ha deciso di raccontare tutta la verità e scagliarsi contro la storica autrice di Uomini e Donne. L'ex tronista infatti, si è lasciata andare a un lungo sfogo rivelando i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi dal programma e dalla collaboratrice di Maria De Filippi.La ex protagonista di Uomini e Donne conferma di aver chiuso i rapporti con l'autrice del programma, ma di non avere nulla contro il resto della redazione né ...

Caduta Libera - Christian Fregoni strizza l'occhio a Maria De Filippi : una bomba al prossimo Uomini e Donne? : Il nuovo campione di Caduta Libera - condotto da Gerry Scotti in onda su Canale5 - Christian Fregoni ha portato a casa 120.000 euro in totale. Un vero e proprio tesoro. E il 27enne bresciano ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando come ha intenzione di spendere l'importante s