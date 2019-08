Marco Mengoni per Estate Senza Plastica | l’invito del sindaco Beppe Sala nelle scuole di

A Cristian Imparato piace Marco Mengoni? Le sue parole… : Ma quale Michael Terlizzi, gli occhi di Cristian Imparato sono rivolti altrove. L’ex gieffino in un’intervista rilasciata a Gay.it ha dichiarato che gli piace solo Marco Mengoni. “Come mai è finita con Davide? Problemi... L'articolo A Cristian Imparato piace Marco Mengoni? Le sue parole… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

I fan di Enrico Ruggeri sono scatenati. E perché, direte voi? Bah. Nemmeno quest'anno i social chiudono per ferie ed è così che Twitter torna a essere imbrattato di frasi che potevano essere risparmiate, almeno per garantire il giusto riposo e silenzio alla mente fin troppo invasa di cialtronerie per 365 all'anno. Andiamo però con ordine. Succede che Enrico Ruggeri fa delle dichiarazioni sulla nuova maniera di portare in giro la musica, ...

Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso vi è sicuramente Cristian Imparato, che in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al portale Gay.it, dove ha rivelato di essere nuovamente single dopo che qualche settimana fa era stato lui stesso ad annunciare di essersi fidanzato sui social. Ma soprattutto Cristian si è dichiarato ad uno dei cantanti più amati della musica italiana: parliamo di Marco ...

Protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Cristian Imparato è da Poco uscito con un singolo dal titolo "Balliamo insieme", lamentandosi della scarsa diffusione da parte delle radio: "Gli addetti ai lavori non riescono a scindere il personaggio dall'artista", ha detto a Gay.it.Il cantante ha anche parlato della sua esperienza nel reality: "Il GF mi ha permesso di tornare a far musica, ma non credo mi abbia aiutato. Alcuni montaggi ...

Il Fuori Atlantico Tour si conclude con Marco Mengoni a RisorgiMarche. L'artista di Ronciglione ha cantato davanti a 25000 persone che si sono incamminate fin dalle prime ore del mattino per raggiungere il luogo dell'evento. I brani sono quelli del suo repertorio ma anche quelli estratti da Atlantico, con i quali Marco Mengoni ha intrattenuto il pubblico in un concerto in cui sembra essere filato tutto liscio e senza intoppi, con un'acustica ...

Marco Mengoni a RisorgiMarche con qualche ora di anticipo rispetto all'ora di inizio del concerto che concluderà il lungo viaggio di Fuori Atlantico che si è avviato con il primo live al Labirinto della Masone di Fontanellato. L'artista di Ronciglione è stato gradito ospite di cittadini di San Ginesio, dove si è intrattenuto con i presenti e incontrando i bambini ai quali ha portato doni e qualche nota cantata insieme in allegria. Il ...

Si conclude con Marco Mengoni ai Laghi di Fusine, la lunga galoppata che l'artista di Ronciglione ha pensato per la sessione estiva dei concerti legati ad Atlantico, ultimo album di inediti che ha rilasciato il 30 novembre scorso. I fan che sono accorsi per assistere all'ultima tappa di uno spettacolo senza precedenti hanno sfidato il tempo e le intemperie per assistere all'ultimo dei cinque spettacoli che Marco Mengoni ha voluto condurre ...

Marco Mengoni ai Laghi di Fusine il 28 luglio per l'ultima tappa di Fuori Atlantico prima della conclusione a RisorgiMarche il 30 luglio prossimo. Il live a Tarvisio si terrà a cominciare dalle 16, quindi in un orario diverso rispetto a quello già indicato, con ritiro dei biglietti che inizierà a cominciare dalle ore 14. Coloro che hanno scelto di acquistare il biglietto con ritiro sul luogo dell'evento dovranno quindi presentarsi in ...

Il Concerto di Marco Mengoni alla Cava La Beola di Monte è una delle tappe conclusive che l'artista di Ronciglione ha pensato per il suo ultimo album ma in una dimensione del tutto speciale. L'intento è quello di ristabilire il contatto con la natura ed è per questo motivo che le location scelte sono tutte inserite in contesti molto particolari, dal Labirinto della Masone di Fontanellato ai Laghi di Fusine presso Udine. Il tour era ...

Marco Mengoni ed Elisa raccontano la reazione avuta quando è arrivata la proposta di doppiare i personaggi del nuovo Il Re Leone Quella che sta per arrivare nelle sale cinematografiche sarà una versione di Il Re Leone tutta nuova e da restare a bocca aperta. Nel cast italiano che ha dato voce ai personaggi dell'amatissimo […]

Il concerto di Marco Mengoni al Teatro Andromeda ricongiunge la magia della musica a quella senza tempo della natura. Così sta andando Fuori Atlantico, leg estiva di concerti a supporto del suo ultimo album, che nella serata di domenica 14 luglio ha debuttato al Labirinto della Masone di Fontanellato. Il pomeriggio del 18 luglio è stato invece dedicato al suggestivo Teatro Andromeda, location in Santo Stefano Quisquina che ha ospitato 108 ...

Il mondo della musica piange lo scrittore Andrea Camilleri. Sono tantissimi i messaggi degli artisti italiani per Camilleri, la cui scomparsa è avvenuta oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Laura Pausini ha condiviso con i fan un ricordo di una sua citazione sulla società che finge di darci libertà: "Fatevi condizionare il meno possibile da una società che finge di darci il massimo della libertà". Anche Marco Mengoni ha scelto di condividere un ...

A rischio i concerti al palasport di Acireale - da Marco Mengoni a Fabrizio Moro tutti i live in forse : I concerti al palasport di Acireale sono a rischio. A compromettere la situazione è stato il passaggio della struttura nelle mani del Comune a seguito di fallimento, procedura che potrebbe comportare la chiusura totale della struttura che da anni ospita una serie di eventi, consentendo alla Sicilia di essere parte di molti dei tour nazionali. Spiega Giuseppe Rapisarda, promoter locale di eventi che in questi anni ha contribuito a portare i ...