L’uomo del giorno | Michelangelo Rampulla | il primo portiere a segnare su azione in Serie

L’uomo del giorno – Buon compleanno Filippo Inzaghi - fiuto del gol come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, è il compleanno di Filippo Inzaghi. Attualmente è l’allenatore del Benevento, deve riscattare l’ultima deludente esperienza sulla panchina del Bologna. Ma la carriera da calciatore è stata veramente importante, da fuoriclasse assoluto, il suo principale pregio era il fiuto per il gol. ...

Canada - fine della caccia alL’uomo : morti in un fiume i due teenager in fuga dopo 3 omicidi : dopo tre settimane di ricerche la polizia canadese ritiene di aver trovato Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, 19 e 18 anni, due ragazzi in fuga da oltre tre settimane per aver ucciso due turisti e un professore nella British Columbia. La caccia all’uomo si è conclusa con il ritrovamento dei corpi lungo le rive del fiume Nelson. Gli agenti alcuni giorni fa avevano trovato un barchino di alluminio danneggiato, probabilmente dalle rapide del ...

L’uomo del giorno - Louis van Gaal : un allenatore eccentrico - quella volta che si calò i pantaloni… : Aloysius Paulus Maria van Gaal, meglio conosciuto come Louis van Gaal, è uno degli allenatori più eccentrici che abbiano mai calcato i palcoscenici calcistici internazionale. L’olandese, 68 anni oggi, è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Buona carriera da difensore, sopratutto con la maglia dello Sparta Rotterdam. Ma è da allenatore che van Gaal dà il meglio di sé. Ha vinto sette campionati, ...

Clima - l’esperto : “Non è un cambiamento climatico epocale - difficile quantificare la responsabilità delL’uomo nel riscaldamento globale” : L’Italia sta vivendo un’estate in parte funestata dal maltempo estremo, in parte piegata da un gran caldo, che spesso supera quota +40°C. E mentre il Nord in queste ore si ritrova in ginocchio per nubifragi e grandinate, soprattutto nel lecchese e a Bolzano, il Sud soffoca con temperature elevatissime già in mattinata, come i +36°C di Palermo e i +35°C di Bari e Foggia. Ormai si parla sempre più di emergenza Climatica. Ecco cosa ne pensa il ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Valter Birsa - la stagione del rilancio : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati delle statistiche, festeggia il centrocampista Valter Birsa. Si tratta di un calciatore sloveno, la prima vera stagione da professionista è stata con la maglia del Gorica, poi esperienze in Francia prima con il Sochaux poi con l’Auxerre, si mette in mostra ed alcuni club di Serie A decidono di ingaggiarlo, in ...

L’uomo del giorno - Robin Van Persie : l’olandese volante - tra tradimenti e compagni fortissimi : Robin Van Persie è uno dei calciatori più amati degli ultimi decenni. Miglior marcatore della nazionale olandese, un fuoriclasse, un’icona del calcio. Certo, ha avuto anche lui i suoi alti e bassi e una parte di “haters” tra i tifosi dell’Arsenal, che non gli hanno perdonato il “tradimento” (il passaggio al Manchester United). 271 gol distribuiti tra Feyenoord, Arsenal, Manchester United e Fenerbache. ...

È stato condannato a vent’anni di carcere L’uomo che inviò 16 pacchi bomba a critici e avversari del presidente statunitense Donald Trump : Cesar Sayoc, l’uomo che lo scorso ottobre inviò 16 pacchi bomba improvvisati ad altrettanti avversari e critici del presidente statunitense Donald Trump, è stato condannato lunedì a 20 anni di carcere da un tribunale di New York. L’uomo, originario della

Clima - L’uomo responsabile delle ondate di caldo record in Europa : Le ondate di calore che hanno colpito l'Europa occidentale nei mesi di giugno e luglio sono state significativamente rese più intense dal cambiamento Climatico indotto dall'azione dell'uomo. E' questa la principale conclusione cui è giunto uno studio della World Weather Attribution - una iniziativa internazionale dedicata allo studio del Clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, così come la Società Reale di ...

L’uomo del giorno – Stefano Sensi - Inter grande opportunità : è l’anno della consacrazione? : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata al neo centrocampista dell’Inter Stefano Sensi, che compie 24 anni. Dopo aver fatto intravedere ottime cose al Sassuolo, il calciatore è atteso adesso dal definitivo salto di qualità in una big del calcio italiano come l’Inter. E’ un po’ un tuttofare del centrocampo, potendo spaziare dal mediano davanti alla difesa alla mezzala o ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Giovanni Di Lorenzo - dalla gavetta al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta alla maglia azzurra il passo è stato breve per il difensore. Viene notato dalla Reggina che però lo manda in prestito al Cuneo, torna in amaranto e diventa un grande protagonista confermandosi come uno dei migliori, passa al Matera ma ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Osvaldo Ardiles - ex stella dell’Argentina : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche in particolar modo è il compleanno dell’ex stella dell’Argentina Osvaldo Ardiles. Fu campione del mondo nel 1978 con la Nazionale argentina, da calciatore dopo alcune esperienze in Argentina ha indossato maglie importanti come quelle di Tottenham, Psg, poi in Inghilterra con le ...

L’uomo del giorno – Marco Giampaolo - il Milan nella sua strada : è l’occasione della vita : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata all’attuale allenatore del Milan Marco Giampaolo, che compie 52 anni. Prima occasione della carriera in panchina, per lui, in una ‘big’, dopo i begli anni alla Sampdoria. Ma la storia di Giampaolo parte molto dietro. Da calciatore non arriva mai in Serie A, anzi tocca con mano la cadetteria ma solo per poco, con la maglia della Fidelis Andria. ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Domenico Berardi - carriera al di sotto delle aspettative : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Ha legato fino al momento la sua carriera al Sassuolo, si tratta infatti del miglior realizzatore della storia del club neroverde, è un attaccante che può essere schierato in vari ruoli del reparto avanzato ma si mette in mostra maggiormente da esterno, è bravo a rientrare e tirare, ha disputato anche ...

L’uomo del giorno – Antonio Conte : grinta - personalità e mentalità vincente. E il passaggio all’Inter… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Antonio Conte, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Inter che compie 50 anni. Molto discusso proprio il suo approdo in nerazzurro quest’estate, dopo una vita alla Juventus, rivale storica, tra campo e panchina. Il grande passo in bianconero avviene nel 1991, dopo ben sette anni nella sua città, Lecce, in cui esordisce neanche 17enne ma ...