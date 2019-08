Luigi Di Maio al capolinea | il piano dei Cinque Stelle per le elezioni | chi sarà il nuovo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - volano insulti : "Kompagno - bacioni"; "Ma guardatelo al Papeete" : Botte da orbi tra Lega e M5s. Dopo la rottura la guerra è, subito, senza quartiere. Si parte da Matteo Salvini, che azzanna su Facebook: "Agli insulti di grillini e kompagni rispondiamo solo con la forza delle nostre Idee. Bacioni e #primagliitaliani". Pronta la replica di Luigi Di Maio, che dopo av

Luigi Di Maio : "Oggi raccogliamo le firme per il taglio dei parlamentari. Facciamolo subito - poi il voto" : Prima il voto definitivo sul taglio dei parlamentari, poi il voto. Lo ribadisce Luigi Di Maio che in un post su Facebook annuncia: “Stamattina inizieremo a raccogliere le firme tra i parlamentari per chiedere la calendarizzazione d’emergenza alla Camera del taglio dei parlamentari”. L’appello, spiega, è rivolto a “tutte le forze politiche”. Una mossa, questa, che oltre a portare a compimento una riforma ...

Crisi di governo - la “verità” di Luigi Di Maio : Il leader del Movimento 5 Stelle scrive un lungo post sul suo profilo Facebook per spiegare la sua versione dei fatti, chiedere il voto dopo il taglio dei parlamentari e lanciare un altro durissimo attacco a Matteo Salvini: "Anche l’inganno prima o poi si paga. Basta vedere che fine ha fatto quello dello stai sereno”.Continua a leggere

Matteo Salvini - brutale sfogo privato contro Luigi Di Maio : "Vedi come glieli taglio" : Poco ore dopo la rottura, già volavano gli stracci. Durissimi attacchi pubblici tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con il primo che anticipava i contatti grillini con Matteo Renzi e il secondo che gli rispondeva dandogli del "giullare". Poi, ci sono gli sfoghi privati. E tra questi, particolarmente

Luigi Di Maio - l'alleanza surreale Pd-M5s : ecco il piano per nominare Roberto Fico premier : I sondaggi parlano e fanno paura al Movimento 5 Stelle che arriva a malapena al 17 per cento. E così, dopo l'annuncio di Matteo Salvini sulla crisi di governo, i pentastellati devono tirare fuori tutte le alternative possibili pur di non scomparire. Tra queste c'è anche quella più remota e inverosim

Crisi - Luigi Di Maio scaricato da tutti anche da Giuseppe Conte che ora tenta la via dell'Ue : Ha provato a resistere fino alla fine, Luigi Di Maio, per evitare il peggio. «Cosa vuoi, Matteo?». Il ministero delle Infrastrutture, l' Ambiente, la Difesa, l' Economia? Un nuovo programma? Gli ha proposto un rimpasto a settembre, dopo la riforma del taglio dei parlamentari. Oppure un Conte bis. Ha

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Intesa con Matteo Renzi? Inventatene un altra - giullare" : Se già stracci e insulti volavano prima dell'apertura della crisi di governo, figurarsi adesso. Non solo tra grillini e leghisti, in questo caso anche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier che comunque, in un modo o nell'altro, fino ad oggi si erano rispettati, almeno a parole. Valan

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

Luigi Di Maio vuole rimandare la crisi di governo : obiettivo fare slittare il voto : Luigi Di Maio non vuole lasciare palazzo Chigi. Il grillino, infatti, vuole prendere tempo e rimandare la crisi di governo.

Governo : Luigi Di Maio pronti al voto dopo il taglia-poltrone : Di Maio: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci e' mai interessato nulla, ma una cosa e' certa: quando prendi in...

Crisi di governo - Luigi Di Maio disperato : "Prima il sì al taglio dei parlamentari" : Fine del governo. E, probabilmente, fine della parabola politica di Luigi Di Maio. Già sulla graticola da tempo per i fiaschi a cui ha condotto il M5s, il capo politico con le Cinque Stelle, in base alla regola del massimo due mandati, potrebbe non essere rieletto. Scontato, dunque, il suo tentativo

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Luigi Di Maio rompe il silenzio : "Tirarsi indietro è il segnale che non si vuole cambiare nulla" : Luigi Di Maio rompe il silenzio su quanto accaduto in Senato, mercoledì 7 agosto. Il leader grillino con la sconfitta sulla Tav potrebbe dire addio al governo. "I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiede

Luigi Di Maio è disperato : "Forse dovremmo finirla qui". I grillini lo lasciano sempre più solo : "A questo punto mi chiedo se non dobbiamo finirla qui". Luigi Di Maio dopo il voto sulla Tav si aggira nei meandri di Palazzo Chigi in attesa della decisione di Matteo Salvini. Il primo che chiama è Beppe Grillo. Ha bisogno di rassicurazioni, perché sa che nel Movimento ormai troppi sono contro di l