LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | Ilinykh in vetta dopo la quarta rotazione dai 3m

(Di sabato 10 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50: E’ il momento della britannica Torrance che ottiene 57.20, totalizzando 249.40.la britannica alle spalle di Pellacani 17.49: 45.00 per Wils che è alle spalle di Pellacani ampiamente: l’olandese è sesta con 238.55 17.48: L’elvetica Heimberg ottiene 50.70 con 247.05 in totale, alle spalle di Pellacani (terza) 17.47: Uno e mezzo ritornato carpiato per Chiara Pellacani che ottiene 51.60 ed è terza purtroppo alle spalle di Koroleva e Fedorova con il punteggio di 256.90 17.47: Uno e mezzo indietro carpiato per l’ucraina Fedorova che ottiene 44.85 ed ottiene 263.45 alle spalle di Koroleva 17.46: Doppio e mezzo avanti carpiato per Cryan che ottiene 46.80, totalizzando 214.15 (settima posizione parziale) 17.45: Doppio e mezzo avanti carpiato per Mew-Jensen che ottiene 54.60 e totalizza 238.60 (terza ...

