LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | Elena Bertocchi cerca la zampata dal metro

dopo quattro Tuffi: Russia, Gbr, Germania, Italia, Romania 15.49: Tanti spruzzi in ingresso in acqua. sincronismo buono, finale meno: 64.80 e qualche punto di vantaggio sull'Italia: 223.44 15.48: Buon tuffo dei rumeni Popovici/Pavel: 71.04 per un totale di 218.04 15.48: Cheng ...

11.35: Appuntamento Alle 15.30 con la finale del sincro misto dalla piattaforma. In gara Noemi Batki e Maicol Verzotto. 11.30: Si è chiusa la qualifica dei tre metri maschili. In prima posizione il russo Nikita Shleikher (423.30) davanti ad un eccezionale Lorenzo Marsaglia (416.60). In finale ci va anche Giovanni Tocci, nono con 368.20. 11.22: Si sta per chiudere la qualifica. E' stata ...

10.47: Brutto errore per Giovanni Tocci! Un triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 40.25 ed ora a rischio c'è la qualifica. Per il calabrese ci sono 301.90 e servirà un ottimo triplo e mezzo ritornatato raggruppato. 10.44: E' uno straordinario Lorenzo Marsaglia. 76.50 per il romano che vola in classifica. E' terzo con 336.80. Che gara finora! 10.42: Tra poco Lorenzo ...

10.08: Si è chiusa la terza rotazione. Marsaglia e Tocci sono entrambi in piena zona qualificazione. Sono rispettivamente nono e decimo. 10.00: Un super James Heatly con gli avvitamenti (219.35). Il britannico vola in testa alla classifica con 219.35. 9.56: buon doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per Giovanni Tocci (64.50). Il calabrese è vicinissimo a Lorenzo Marsaglia (195.65). 9.54: ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 9 agosto - Lorenzo Marsaglia ci riprova dai 3 metri
Il programma di gare – Gli azzurri impegnati nei Tuffi (9 agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Tuffi a Kiev. Oggi si assegnano le medaglie nei tre metri maschili e nel sincro misto dalla piattaforma. Lorenzo Marsaglia è reduce dalla bellissima gara del metro e si presenta oggi (qualifica alle 9.00 e finale alle 17.00) sul trampolino tra i ...

17.58: Si chiude senza medaglie per l'Italia la quarta giornata dell'Europeo di Kiev. Appuntamento a domani con il trampolino 3 metri maschile e il sincro misto dalla piattaforma. In gara per gli azzurri Tocci e Marsaglia e Batki/Verzotto. Buona serata 17.55: Oro per l'Olanda con Jensen con 293.85, argento per la Russia con Ilinykh con 292.60, bronzo per la Germania con ...

17.01: La svedese G-Gullstrand sbaglia totalmente il primo tuffo: 39 punti 17.00: Per Fedorova buon avvio: 59.40 17.00: Tutto pronto per l'inizio 16.55: Stanno entrando a bordo vasca le protagoniste della finale per la presentazione 16.53: Manca all'appello Elena Bertocchi che sta pagando una preparazione non ideale per via di un infortunio alla schiena ed è rimasta fuori dalla ...

10.30: Appuntamento ora alle 15.30 con la finale del sincro maschile dalla piattaforma con i fratelli Maicol e Julian Verzotto. 10.27: Chiara Pellacani conquista la finale e proverà a lottare per una medaglia al pomeriggio (ore 17.00). Elena Bertocchi ha sbagliato tantissimo ed è eliminata. 10.24: Finisce la qualifica dei tre metri femminili. Primo posto la russa Ilinykh (289.75) davanti alla ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 8 agosto - Chiara Pellacani mina vagante dai 3 metri
Il programma di gare – Gli azzurri impegnati nei Tuffi (8 agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di Tuffi a Kiev. Oggi si assegnano le medaglie nei tre metri femminili e nel sincro maschile dalla piattaforma. C'è grande attesa in casa Italia soprattutto per la gara dal trampolino, che è anche quella che assegna un pass olimpico alla ...

LA CRONACA DELL'ORO DI BATKI-PELLACANI 17.52: Discreta la chiusura di Jandard che chiude con 58.50 e 344.55 di totale 17.51: Kolodiy, Hausding, Lesiak, Marsaglia sesto a 5 punti dal podio, Tocci decimo quando manca l'ultima rotazione 17.50: Scarso Marsaglia in ingresso in acqua e questo potrebbe essere deleterio per il podio: 61.50 e sesto posto a 308.15 17.49: Discreto Oliferchyk ...

LA CRONACA DELL'ORO DI BATKI-PELLACANI 16.05: Appuntamento alle 17 per la seconda finale di giornata 16.04: Non è finita. Tra meno di un'ora c'è la finale dal metro maschile con Marsaglia che parte dal primo posto nelle qualificazioni e Giovanni Tocci che ha tanta voglia di riscatto dopo un Mondiale deludente 16.02: Batki/Pellacani d'oro con 290.34 punti, argento per le ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 7 agosto - Batki/Pellacani quarte dopo la prima rotazione nel sincro dalla piattaforma! Tocci e Marsaglia in finale dal metro dalle 17
15.39: Ancora troppi spruzzi in ingresso pe Muscalu/Pavel: 41.40, totale di 82.20 15.38: Buon tuffo di Banks e Martin che totalizzano 45.60, seconde con 90.60 15.37: Discreto tuffo per Punzel/Wassen: 43.20 per un totale di 87.60 15.36: Bene le russe Beliaeva/Timoshinina che non sollevano spruzzi: 48 per un totale di 94.20 15.35: Spruzzi in ingresso anche per le norvegesi Tuxen: 43.20 15.34: ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 7 agosto - Batki/Pellacani per il podio nel sincro dalle 15.30! Tocci e Marsaglia in finale dal metro dalle 17
15.15: Buon pomeriggio agli appassionati di Tuffi. Tra meno di un quarto d'ora andrà in scena a Kiev la finale del sincro dalla piattaforma femminile con una coppia azzurra in corsa per il podio 11.06: Buon inizio di terza giornata agli Europei di Kiev per i colori azzurri e appuntamento alle 15.30 per il sincro femminile dalla piattaforma con Batki e Pellacani a caccia del primo podio ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 7 agosto - Batki/Pellacani per il podio nel sincro - Marsaglia in testa dopo la prima rotazione nelle qualificazioni dal metro
9.21: Sbaglia Rzeszutek. 39.10 per lui e 100 di totale 9.20: Il bielorusso Naurozau con un tuffo da 41.85 chiude la prima rotazione che vede l'azzurro Marsaglia in testa davanti a Oliferchyk e Hausding. Tocci 11mo 9.20. Nono posto per il tedesco Seidel con 56.55 9.19. Si è accesa la gara: quarta piazza per il russo Molchanov con 64.50 9.18: Subito scavalcato Hausding alle spalle di ...