Live Napoli-Barcellona 0-0 ?Griezmann divora un gol già fatto

Live Napoli-Barcellona 0-0 Milik affaticato - c'è Callejon : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Live Marsiglia-Napoli 0-1 Callejon ispira - Mertens insacca : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

Live Marsiglia-Napoli 0-0 Test chiave per il campionato In mediana Elmas con Fabián : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

Sole 24 Ore : Juve prima nei ricavi da sponsor di maglia. Napoli al Livello dell’Atalanta : La Serie A riparte tra venti giorni e lo fa con nuovi sponsor sulle maglie e introiti in aumento. Il Sole 24 Ore fornisce una dettagliata panoramica della situazione dei vari club. La crescita dei ricavi è guidata da Juve e Inter. 51 milioni per la Juve I bianconeri hanno appena siglato il nuovo accordo con Adidas, in base al quale possono vantare ricavi in linea con le grandi squadre europee: 51 milioni annui, royalties escluse. A questi sono ...

Serie A - Live il calendario del Napoli : debutto a Firenze - poi subito la Juve : Negli studi di Sky è nata la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Per Roma e Lazio una particolarità: per l?indisponibilità...

Video/ Napoli Liverpool - 3-0 - : highlights e gol - show dei partenopei! - amichevole - : Video Napoli Liverpool, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita amichevole. Dominio dei partenopei che segnano con Insigne, Milik e Younes.

Napoli - i funerali del carabiniere ucciso Live sul Mattino.it : il feretro avvolto nel tricolore con la maglia di Insigne - Rosa Maria piange sull'altare : Un lunghissimo applauso ha accolto il feretro del vice brigadiere Mario Cerciello Rega nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana. Il feretro è stato portato in...

Napoli-Liverpool - Ancelotti tiene i piedi per terra : “non è il caso di essere euforici - adesso conta il lavoro” : L’allenatore del Napoli ha ottenuto buone risposte dalla sua squadra nel test match con il Liverpool, ma non è questo il momento di esaltarsi Grande vittoria per il Napoli nel test match contro il Liverpool, battuto 3-0 dagli azzurri grazie ai gol di Mertens, Milik e Younes. Buone sensazioni per Carlo Ancelotti, soddisfatto del gioco espresso dai suoi ragazzi e dall’intensità mostrata in campo. Massimo ...

Napoli - porta inviolata contro il Liverpool : Meret si conferma in grande forma : Successo per il Napoli contro il Liverpool, porta inviolata per il portiere Meret. “E’ stata una bella prestazione al di la’ del risultato – dice l’estremo difensore degli azzurri -. La partita l’abbiamo condotta noi. Siamo stati bravissimi soprattutto sotto il profilo tattico. Il mister ci aveva dato indicazioni su come stanare i loro difensori andando a pressare alti e ci siamo riusciti bene nel primo ...

Liverpool-Napoli 0 a 3 - però abbiamo pareggiato con la Cremonese : Siamo la Cremonese d’Europa, facciamo arricchire il pappone comprando le partite, e nessuno vuole venire da noi, Questa è in sintesi l’estate pazza dei tifosi del Napoli. Da una fetta di cocco ad una birra, tra elicotteri che svolazzano portando mozzarelle e bulli finanziari, ed in mezzo il sorriso di un bambino che gioca felice, con la maglia di Lorenzo Insigne. Lui, il sacrificabile, il ribelle, l’incompreso, il genio che a ...

Napoli devastante contro il Liverpool - Ancelotti : “piedi per terra…” : Grande prestazione del Napoli che ha vinto 3-0 contro il Liverpool, ovviamente soddisfatto l’allenatore Carlo Ancelotti. “E’ stata una gran partita, ma non bisogna esaltarsi. In questo periodo dell’anno conta il lavoro”, dice il tecnico degli azzurri. “Non c’era da deprimerci l’anno scorso quando perdemmo 5-0, non e’ il caso di essere euforici adesso dopo questo 3-0. Sono test ...