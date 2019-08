LIVE Italia-Venezuela basket | Torneo Verona 2019 in DIRETTA | azzurri avanti 53-38 dopo il

LIVE Italia-Australia 0-1 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 13-9 nel secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Troppo morbido l’attacco di Lanza, Williams ci punisce ancora. Non ci siamo… 15-13 Esce la battuta di Zaytsev. L’Italia non riesce a trovare un minimo di continuità nel suo gioco. 15-12 Diagonale di Zaytsev strettissimo. 14-12 Primo tempo di O’dea. E’ equilibrato anche questo secondo parziale… 14-11 In rete la battuta di Williams. 13-11 Invasione di ...

LIVE Italia-Australia 0-1 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : primo parziale per gli oceanici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Smith penetra nel muro a tre dell’Italia. 4-1 Esce la battuta di Weir. 3-1 Attacco lungo. Zaytsev viene contenuto dalla difesa, poi diagonale di Smith. 3-0 Muro di Piano su Smith, gli azzurri provano a ridestarsi. 2-0 Finalmente una buona difesa, poi Zaytsev a segno. 1-0 Si riparte con un attacco di Juantorena. 21.45 Gli azzurri hanno patito oltremisura in ricezione le battute ...

LIVE Italia-Venezuela basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 53-38-28 dopo il terzo quarto - prestazione super di Biligha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-44 Zamora piazza bene due tiri liberi. 55-40 Accorcia Carrera. 55-38 Benissimo Aradori dalla linea del tiro libero. FINISCE IL terzo quarto 53-38 Anche Tessitori mette dentro sotto canestro. 51-38 Solamente un libero messo a segno dal Venezuela. 51-37 Ricci mette dentro poco prima della linea dei tre punti. 49-37 Facile canestro di Biligha. 47-37 Tripla di Vargas. 47-34 Anche Filloy piazza ...

LIVE Italia-Australia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 15-16 - azzurri troppo brutti per essere veri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-22 Buona battuta di Lanza, Juantorena a segno in diagonale. Time-out Australia. Ora sarà fondamentale che Lanza tenga in campo la battuta con il prossimo servizio. Non è scontato… 20-22 Pipe di Juantorena. 19-22 Williams mette di nuovo in crisi la ricezione azzurra, che concede una free ball che Smith non spreca. 19-21 Ace di Williams, Lanza non tiene in ricezione. Ora è durissima. ...

LIVE Italia-Venezuela basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 38-28 all’intervallo - inizia il secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-30 Allo scadere dei 24 segna il Venezuela. 41-28 1/2 per Biligha dalla lunetta 40-28 Biligha apre il secondo tempo. inizia IL TERZO QUARTO FINISCE IL secondo QUARTO 38-28 Schiacciata da urlo di Carrera. 38-26 Ancora una tripla per il Venezuela, converrebbe aprire la difesa. 38-23 3/3 per Belinelli dalla lunetta. 35-23 Tripla sudamericana, non propriamente usuale viste le scarse ...

LIVE Italia-Australia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-5 - primo break per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Troppo tenera la battuta di Giannelli, nessun problema per Walker in parallela. 15-14 primo tempo di Piano. 14-14 Diagonale di Walker in campo. 14-13 Ed eccolo finalmente il primo muro, Piano stampa Williams. 13-13 Esce la battuta di Smith. Siamo inesistenti a muro e non incisivi al servizio. 12-13 Mani fuori di Smith, attenzione perché l’Australia ci crede…. 12-12 Mani fuori ...

LIVE Italia-Australia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : si comincia a Bari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 A Bari è il momento degli inni nazionali. Si parte con quello australiano. 21.07 Diamo uno sguardo agli altri campi. Grazie al nettissimo 3-0 sulla Francia, la Polonia campione del mondo ha di fatto messo in cassaforte la qualificazione olimpica. Autentico trascinatore il naturalizzato cubano Leon, autore di 17 punti. Una squadra che era già forte, ma con il caraibico sembra ...

LIVE Italia-Venezuela basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 20-14 dopo il primo quarto - dopo un avvio non troppo entusiasmante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-18 Tessitori piazza un tiro libero. 20-18 Accorcia ancora Carrera. 20-16 Difesa statica degli azzurri, punita dalla squadra sudamericana. FINISCE IL primo quarto 20-14 2/2 per Della Valle dalla linea della carità. 18-14 Carrera accorcia dall’arco. 18-11 Filloy!!! Altra tripla! 15-11 Biligha! Che uso del piede perno! Allunga l’Italia. 13-11 Azione fotocopia, Abass ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - Italia terza dopo 16 eventi!!! Fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs - terzi Sottile e Chgbolu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: E’ SECONDA MARTA ZENONI!!! Bravissima l’azzurra che ha fatto la selezione negli ultimi due giri, ed ha perso solo contro la svedese che ha un gran finale. Prima Ngarambe in 9’07″06, Secondo posto per Zenoni in 9’08″34, terza la spagnola Pereira in 9’09″76 che è il personale. A seguire Polonia, Germania, Svizzera, Finlandia, Francia, Gbr, ...

LIVE Italia-Venezuela basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti in una nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che in questa occasione ci porta a Verona, per il Torneo amichevole di basket della città veneta, in cui la Nazionale di Meo Sacchetti chiuderà la rassegna affrontando il Venezuela, dopo il rocambolesco ko subito contro la Russia. Una sconfitta che brucia ancora nella testa degli azzurri, raggiunti e superati proprio negli ultimi istanti di una ...

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Diretta gol LIVE score : si comincia a giocare! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: la Diretta gol live score delle partite, anticipi in programma oggi 10 agosto 2019 per la fase a gironi.

LIVE Italia-Australia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : gli azzurri inseguono la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La vittoria sul Camerun – La sofferenza della Serbia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al PalaFlorio di Bari gli azzurri torneranno in campo dopo la facile vittoria sul Camerun e saranno chiamati a un impegno sulla carta abbastanza complicato ...

