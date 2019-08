LIVE Italia-Venezuela basket | Torneo Verona 2019 in DIRETTA | azzurri avanti 38-28

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-30 Allo scadere dei 24 segna il. 41-28 1/2 per Biligha dalla lunetta 40-28 Biligha apre il secondo tempo. INIZIA IL TERZO QUARTO FINISCE IL SECONDO QUARTO 38-28 Schiacciata da urlo di Carrera. 38-26 Ancora una tripla per il, converrebbe aprire la difesa. 38-23 3/3 per Belinelli dalla lunetta. 35-23 Tripla sudamericana, non propriamente usuale viste le scarse percentuali. 35-20 Facile taglio di Filloy. 33-20 In contropiede ilarriva a canestro. 33-18 Della Valle! Altra tripla, ritmi velocissimi. 30-18 Tessitori fa voce grossa sul pitturato. 28-18 Doppia cifra di vantaggio, tripla di Amedeo Della Valle. 25-18 Aradori stavolta sceglie il lay-up e mette dentro. 23-18 Entra in partita Ricci, che piazza da sotto. 21-18 Tessitori piazza un tiro libero. 20-18 Accorcia ancora Carrera. 20-16 Difesa statica degli ...

OfficialASRoma : ??? Sabato 3 agosto ?? #LOSCRoma ?? 18:00 ?? LIVE in Italia ???? su Twitter e su Facebook - emergenzavvf : Il crollo del Ponte Morandi, un tragico evento che scosse la città di #Genova e l'#Italia intera. Per gli 80anni de… - zazoomblog : Risultati Coppa Italia Serie C- Diretta gol live score: vince il Pontedera! - #Risultati #Coppa #Italia #Serie -