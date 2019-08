LIVE Italia-Venezuela basket | Torneo Verona 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti in una nuovadi OA Sport, che in questa occasione ci porta a, per ilamichevole didella città veneta, in cui la Nazionale di Meo Sacchetti chiuderà la rassegna affrontando il, dopo il rocambolesco ko subito contro la Russia. Una sconfitta che brucia ancora nella testa degli azzurri, raggiunti e superati proprio negli ultimi istanti di una partita infinita, in cui è mancata lucidità nei momenti più importanti, con un quarto quarto ai limiti del preoccupante per la tenuta psico-fisica della formazione del Bel Paese. OA Sport vi propone ladi, terza ed ultima partita dellaball Cup: cronaca in, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Palla a due alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti. Foto: ...

OfficialASRoma : ??? Sabato 3 agosto ?? #LOSCRoma ?? 18:00 ?? LIVE in Italia ???? su Twitter e su Facebook - emergenzavvf : Il crollo del Ponte Morandi, un tragico evento che scosse la città di #Genova e l'#Italia intera. Per gli 80anni de… - anshiwayraya : Pro Vercelli vs Ascoli Football Live Streaming 10-Aug - Coppa Italia -