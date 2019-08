LIVE Italia-Australia | Preolimpico volley 2019 in DIRETTA | orario | canale tv | streaming e

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Dopo la convincente vittoria contro il Camerun, l’affronterà questa sera (10 Agosto) alle ore 21.15 l’. Per gli azzurri sarà una partita molto importante, visto che il pass per Tokyo 2020 sarà assegnato solo alla vincitrice del girone. Molto verosimilmente il match decisivo sarà quello di domani contro la Serbia ma bisogna che la squadra di Gianlorenzo Blengini ci arrivi a punteggio pieno. Gli azzurri si affideranno alla strapotenza offensiva di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, oltre che alla classe di Simone Giannelli. L’parte decisamente favorita visti anche i precedenti, nelle tredici precedenti sfide l’ha vinto solo in due occasioni. Come detto in precedenza, sarà qualificata all’evento a cinque cerchi solo la squadra che vincerà il girone. In caso di fallimento la squadra di Blengini potrà riprovarci a gennaio 2020 nel ...

