LIVE Italia-Australia 0-1 volley | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 13-9 nel secondo parziale

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-14 Troppo morbido l’attacco di Lanza, Williams ci punisce ancora. Non ci siamo… 15-13 Esce la battuta di Zaytsev. L’non riesce a trovare un minimo di continuità nel suo gioco. 15-12 Diagonale di Zaytsev strettissimo. 14-12 Primo tempo di O’dea. E’ equilibrato anche questo… 14-11 In rete la battuta di Williams. 13-11 Invasione di Lanza, ma tutto era nato da una missile in battuta di Williams che aveva messo in crisi Juantorena. 13-10 Macigno di Williams imprendibile. 13-9 Non va la pipe di Lanza, per fortuna arriva il muro di Piano su Walker. 12-9 Parallela di Smith. 12-8 Scambio lungo, poi primo tempo di Piano. Ma è un’che non ci convince. 11-8 Primo tempo sporco di Weir con l’aiuto del nastro. 11-7 Muro di Juantorena su Walker. 10-7 Muro di Piano su ...

OfficialASRoma : ??? Sabato 3 agosto ?? #LOSCRoma ?? 18:00 ?? LIVE in Italia ???? su Twitter e su Facebook - emergenzavvf : Il crollo del Ponte Morandi, un tragico evento che scosse la città di #Genova e l'#Italia intera. Per gli 80anni de… - zazoomnews : LIVE Atletica Coppa Europa 2019 in DIRETTA: 10 agosto Italia terza dopo 16 eventi!!! Fantastici assoli di Davide Re… -