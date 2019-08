LIVE Ciclismo femminile | Europei 2019 in DIRETTA | Marta Bastianelli prova a rovinare la

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : gara in linea U23 in tempo reale. Iniziata la corsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo”] 09.09 Anche questa mattina il vento spira con volate abbastanza forti sul tracciato. 09.05 Nelle gare di ieri sin dai primi chilometri i corridori si sono dati battaglia per andare in fuga, staremo a vedere se anche oggi sarà così. 09.02 Partiti! Inizia la prova in linea Under23 degli Europei di Ciclismo 2019. 08.57 Molto interessante in chiave tattica ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea categoria U23 degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, primo appuntamento della quarta giornata della rassegna continentale in programma questa settimana ad Alkmaar, nei Paesi Bassi. Il percorso prevede 12 giri del tracciato di 11,5km utilizzato anche nelle altre prove in linea, per un totale di 138km di gara. Come visto nei giorni ...

15.48 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per la partenza dei ragazzi che si giocano il titolo continentale lungo i 115 Km del percorso, su un circuito di 11.5 Km da ripetere per 10 volte. 15.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prova in linea maschile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile categoria U23 degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, secondo appuntamento della terza giornata della rassegna ...

10.10 Passaggio al traguardo, mancano 2 giri alla fine. 10.08 Ennesimo allungo di una francese ma Sofia Collinelli e tutta la selezione olandese fanno buona guardia. 10.06 Fase di studio fra le atlete di testa, fra poco si entra nel pavé e in quella sede qualcuna ci proverà sicuramente. 10.05 In vista di domenica quando correranno i professionisti bisognerà fare particolare attenzione ai ...

09.59 Il secondo gruppo sembra ormai aver mollato, 45″ il ritardo quando si sta attraversando il tratto particolarmente tecnico nella città di Alkmaar. 09.57 Russia, Francia e Olanda non lasciano fare. Ripresa Sofia Collinelli, ma la figlia d'arte sembra la più in forma fra le azzurre. 09.54 ATTACCO DI SOFIA COLLINELLI! L'azzurra tutta sola ha guadagnato già qualche decina ...

09.39 Un secondo gruppo sta cercando di rientrare sulla testa della corsa. Davanti sempre le olandesi a tirare il gruppo, al loro fianco le francesi. 09.36 Il tratto in pavé è particolarmente insidioso, qui si deciderà la corsa. 09.34 Le atlete sono appena uscite dal tratto in pavé, non più di 15 protagoniste in testa. 09.33 Segnalato un secondo gruppo a 15″, mentre è caduta la norvegese ...

08.51 Saranno 99 le atlete al via pronte a giocarsi il titolo continentale. 08.49 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per assistere alla affascinante corsa che metterà in palio il titolo tra le giovani ragazze Under 18. 08.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea juniores femminile degli Europei 2019.

Prova incolore per gli azzurri. Antonio Puppio parte forte ma poi concede nella seconda parte di gara finendo in decima posizione. Matteo Sobrero, invece, non trova mai il ritmo giusto e finisce lontanissimo dalle posizioni che ...

Prova incolore per gli azzurri. Antonio Puppio parte forte ma poi concede nella seconda parte di gara finendo in decima posizione. Matteo Sobrero, invece, non trova mai il ritmo giusto e finisce Lontanissimo dalle posizioni che ...

14.01 Price Pejtersen CAMPIONE EUROPEO! L'ultimo a tagliare il traguardo è il belga Brent Van Moer che chiude lontanissimo con il tempo di 26'42, dietro anche ad Antonio Puppio. 14.00 Al traguardo anche lo svizzero Bissseger che chiude le sue fatiche con il tempo di 26'06" e si mette in terza posizione. 13.58 Mikkel Bjerg, il campione del mondo, finisce dietro al ...

13.39 Il norvegese Knotten è passato in seconda posizione all'intermedio con il tempo di 13'15". Tra poco il passaggio di tutti i migliori tra cui l'azzurro Matteo Sobrero. 13.37 Bella e rotonda la pedalata di Matteo Sobrero che è molto deciso. 13.34 Da qualche minuto è in strada Matteo Sobrero, dopo di lui sono partiti i grandi favoriti di giornata vale a dire il belga ...

13.09 Come ampiamente annunciato l'austriaco Wildauer sta facendo la voce grossa, suo il primo tempo all'intermedio con il parziale di 13'32". 13.07 Strade strette, vento, mulini e tulipani. Il percorso della cronometro di Alkmaar è una carta d'identità dell'Olanda. 13.05 Davvero fortissimo il vento che spira in favore degli atleti nella prima parte, mentre ...

12.47 Dopo il portacolori della bielorussia è stata la volta del bosniaco Sylhasi, dell'irlandese Healy e del finlandese Juntunen a prendere il via dal centro di Alkmaar. 12.45 Iniziata ufficialmente la corsa, ha preso il bielorusso Siarhei Shaucenka. 12.42 Due minuti e poi inizierà la corsa che si prospetta divertente e spettacolare. 12.40 Lo scorso anno il titolo di campione ...