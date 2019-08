LIVE Atletica | Coppa Europa 2019 in DIRETTA | 10 agosto | fantastico assolo di Davide Re

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13: Nell’alto Sancho continua a stupire e supera 2.26 17.11 Grazie alla vittoria diRe, l’Italia sale al sesto posto in classifica con 48 punti. In testa Francia e Polonia con 67. 17.10Re ha letteralmente demolito la concorrenza con un rettilineo finale convincente. Ha preceduto nettamente il britannico Cowan (46″18) e lo spagnolo Husillos (46″36). 17.09 REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! DOMINIO NETTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 45″35, tempo non eccezionale, ma oggi contava vincere! Un successo mai in discussione! 17.09 Progressione diRe, ora il rettilineo finale. L’azzurro è in testa! 17.08 Partita la finale dei 400 metri. Tutti conRe. 17.08 Già 4 atlete eliminate nell’asta femminile, dunque il risultato di Sonia Malavisi va considerato sin da ora ...

