L’Inter sfida il Valencia | ecco dove vedere la gara in Tv

Boxe - Fiordigiglio sfida Eggington per L’Internazionale IBF. Boschiero vuole la cintura - Morello la difende : grande serata a Firenze : La grande Boxe sta per tornare dopo la pausa estiva, l’appuntamento è per giovedì 19 settembre alla Tuscany Hall di Firenze dove andranno in scena alcuni incontri di primissimo piano. La manifestazione organizzata dalla Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy, trasmessa in diretta streaming su DAZN, prevede come piatto forte il confronto tra Orlando Fiordigiglio e Sam Eggington: il pugile aretino (31 vittorie, 2 sconfitte) dovrà difendere ...

Lukaku Juventus - scontro totale con L’Inter : Paratici sfida Marotta : Lukaku Juventus – Juventus contro Inter, la sfida eterna. Il teatro dello scontro non è però il rettangolo verde di gioco, campo di mille battaglie, ma il calciomercato. E tutto ruota intorno a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Antonio Conte freme dalla voglia di avere a disposizione il suo pupillo, profilo ideale per […] More

Calciomercato Juventus - sfida lanciata alL’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

L’Inter sfida il Manchester Utd : gara live su Sportitalia : La nuova Inter di Antonio Conte è partita al meglio con il Lugano dove si è distinto in modo particolare uno dei nuovi acquisti, Stefano Sensi, ma è ora attesa da una serie di avversari più impegnativi che dovranno essere affrontati con la dovuta concentrazione. L’esordio dei nerazzurri nella International Champions Cup è previsto contro […] L'articolo L’Inter sfida il Manchester Utd: gara live su Sportitalia è stato realizzato ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta alL’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

L’Inter di Conte pronta al debutto : domenica sfida al Lugano : Si avvicina uno dei momenti più attesi da parte dei tifosi nerazzurri, l’esordio sul campo della nuova Inter targata Antonio Conte, chiamato dal club per aumentare il livello di competitività della squadra in questa nuova stagione in cui ci sarà il doppio impegno campionato-Champions League, oltre alla Coppa Italia. La prima amichevole stagionale è in […] L'articolo L’Inter di Conte pronta al debutto: domenica sfida al Lugano è ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata alL’Inter : tentativo per Lukaku : La Juventus lancia il guanto di sfida all’Inter in sede di mercato: tentativo per Romelu Lukaku del Manchester United.“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ la Juventus ha dichiarato ‘guerra’ di Calciomercato all’Inter, tentando un approccio per Romelu Lukaku nelle ultime ore. Potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dei nerazzurri oppure un reale obiettivo, anche per ...