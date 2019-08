Liberty Media preferisce le pay-TV | altro che dirette gratuite

Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! : Ci scuserete per l’immagine forte, ma sembra davvero una presa in giro che Liberty Media stia trattando per un GP nel 2021 con l’Arabia Saubita, Paese in cui la libertà è quella che vedete in foto. Secondo il londinese Times, le parti si sono già incontrate diverse volte e ai team sarebbe stato chiesto un […] L'articolo Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! sembra essere il primo su ...

Formula 1 - Vettel bacchetta duramente Liberty Media : “un calendario senza Monza sarebbe stupido” : Il pilota tedesco si è scagliato contro la politica di Liberty Media, ovvero quella di privilegiare i circuiti che pagano di più a scapito di quelli storici come Hockenheim o Monza Il calendario di Formula 1 rischia di perdere nel corso dei prossimi anni circuiti storici, che hanno senza dubbio scritto la storia di questo sport. Da Hockenheim fino a Monza, sono molte le gare iconiche che potrebbero uscire dal calendario per colpa della ...

F1 - il Circus sarà a Melbourne fino al 2025 : Liberty Media annuncia il rinnovo del GP d’Australia : Ora ci sono i crismi dell’ufficialità: Liberty Media ha rinnovato il contratto con gli organizzatori del GP d’Australia di F1 fino al 2025. Il round che inaugura la stagione della massima espressione dell’automobilismo mondiale continuerà a tenersi quindi all’Albert Park di Melbourne. L’accordo è stato trovato dopo un incontro a Londra. Per questo, sull’asfalto australiano, l’anno venturo si potrà ...