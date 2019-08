L' esercito del non-voto | due terzi dei parlamentari non vogliono le elezioni

L'esercito del non-voto : due terzi dei parlamentari non vuole le elezioni : Ben 422 deputati e 209 senatori sono alla loro prima investitura e rappresentano circa il 66% dei 945 parlamentari totali: in molti frenano la smania di Salvini di nuove elezioni

Una lunga militanza nell’esercito della Competenza. L’eredità di Saccomanni : [Fabrizio Saccomanni, presidente di Unicredit, ministro dell’Economia nel governo Letta, per otto anni direttore generale della Banca d’Italia, è morto in Sardegna dopo un malore. Aveva 76 anni]. Fabrizio Saccomanni è stato un alto dirigente delle istituzioni pubbliche. Uno di quelli, e sono tanti

Donne che copiano Kate Middleton - l’esercito delle #repliKates : Mallory Johnson Bowling Mallory Johnson Bowling Mallory Johnson Bowling Sharon AdlerSharon AdlerSharon AdlerJanelle NashJanelle NashJanelle NashRachael Tagg di The Cambridge MumsBrooke Nurthen di The Cambridge MumsJulie JamesJulie JamesDanielle MagnessDanielle MagnessC’è chi colleziona farfalle e chi invece segue una squadra di calcio divertendosi magari a riempire gli album delle figurine. Nel novero delle passioni già socialmente e ...

La moglie scompare nel nulla - il marito ne denuncia la scomparsa - si mobilitano esercito e polizia - ma lei era serenamente a casa dell’amante : Una storia incredibile quella che è avvenuta a un professionista di Biella. L’uomo molto preoccupato perché la moglie non rispondeva né al telefono di casa né al cellulare dopo parecchie ore, ha chiamato la polizia denunciando la sua scomparsa. Nel frattempo mentre passavano ancora ore, c’è stato un consistente spiegamento di forze che si sono mobilitate alla ricerca della donna. Una squadra di pompieri, auto della polizia e uomini del ...

Il capo dell’esercito del Sudan è stato arrestato insieme ad altri militari per un tentato colpo di stato : Il capo dell’esercito del Sudan, Hashem Abdel Muttalib Babakr, è stato arrestato mercoledì insieme a diversi altri importanti militari e a diversi esponenti islamisti con l’accusa di avere tentato un colpo di stato. Secondo il Consiglio militare, l’organo formato da militari

Macron vuole un esercito dello spazio : Se voleva dare un’ulteriore prova della ‘Grandeur’ francese, il colpo è stato sicuramente ad effetto. Emmanuel Macron, dopo Donald Trump, ha annunciato la creazione di una forza militare dello spazio.Il presidente francese ha lanciato la sua sfida parlando proprio alle forze armate, alla vigilia della Festa della Repubblica, che vedrà sfilare i militari nella tradizionale parata sugli Champs Elysees. Il nuovo ...

esercito di terracotta : 45 anni fa gli archeologi scoprivano l’ottava meraviglia del mondo : Era la primavera del 1974 quando il contadino Yang Zhifa, lavorando nei pressi di un pozzo, trovò alcuni pezzi di terracotta e bronzo: inizia così, casualmente, la storia di una delle campagne archeologiche più famose del mondo, quella che ha riportato alla luce il Mausoleo dell’imperatore Qin Shi Huang e i suoi 8 mila soldati di terracotta. Ma questa è solo una piccola parte dell’immenso tesoro che, secondo gli archeologi, si nasconde ancora ...

Maggiore dell’esercito trasportato a New York per una malattia rara con volo speciale dell’Aeronautica Militare : L’Aeronautica Militare nella giornata di ieri ha effettuato un trasporto umanitario a favore di un Militare dell’Esercito Italiano affetto una una patologia molto rara. Il Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è decollato dall’Italia nella tarda mattinata ed è atterrato all’aeroporto di New York nella nottata. Il Militare, accompagnato da un’equipe medica dell’ospedale Militare del Celio, è stato trasportato ...

Torino - si getta dal ponte della tangenziale e viene travolto e ucciso da un’auto dell’esercito : Un ragazzo di 28 anni si è tolto la vita nella notte gettandosi dal ponte sulla tangenziale di via Venaria a Collegno, Torino. I carabinieri avevano tentato fino alla fine di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo.Continua a leggere

Rifiuti Roma - l’Associazione Dossetti chiede lo stato d’emergenza : “Intervengano mezzi dell’esercito - tonnellate di spazzatura in strada” : L’Associazione Giuseppe Dossetti chiede lo stato di emergenza nazionale per la situazione sanitaria di Roma. “Dopo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Magi, sulla possibile diffusione di malattie infettive a causa dei cumuli di Rifiuti nelle strade di Roma, sotto il sole intenso di queste giornate roventi, non si può rimane inerti ed indifferenti“, afferma il responsabile ...

L'esercito delle 7mila scaleup europee ha raccolto 126 miliardi : L'ecosistema europeo delle imprese tecnologiche cresce (e in modo esponenziale), dando la sensazione che la marcia di avvicinamento alle aree del mondo più virtuose in fatto di innovazione sia...

Tentato golpe in Etiopia - uccisi anche il capo dell’esercito e il governatore di Abiy Amhara. Conte : solidarietà al premier Ahmed : Il capo di Stato maggiore e il governatore di Amhara, nel nord dell'Etiopia, sono stati uccisi nel pomeriggio di ieri durante un Tentato golpe che ha rischiato di sconvolgere il Paese. All'alba, il premier Abiy Ahmed si e' rivolto alla nazione - in uniforme militare - in un discorso trasmesso dalla tv di Stato per annunciare che "il golpe e' stato sventato". Gli ultimi disordini nel Paese del Corno d'Africa sono esplosi quando un commando ha ...

