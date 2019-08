Le nuove maglie della Serie A

nuove maglie Serie A 2019/2020 : prima - seconda e terza per squadre : Nuove maglie Serie A 2019/2020: prima, seconda e terza per squadre Ormai manca poco all’inizio della nuova stagione di Serie A: mentre continuano le trattative di calciomercato, i club del nostro campionato mostrano i kit di gara che useranno nell’annata 2019/20. Nuove maglie Serie A: le uniformi di gara delle big Tra le maglie dei top club di Serie è di certo quella della Juventus ad aver destato il maggior dibattito, per così dire. ...

Neymar e Mbappé in passerella con le nuove maglie : Neymar, Mbappè e Verratti, modelli in passerella. I campioni del Paris Saint Germain hanno sfilato di fronte ai fotografi come dei veri modelli per mostrare le nuove divise del club parigino. Nonostante le voci di un possibile futuro di Neymar lontano da Parigi il campione di calcio brasiliano si è presentato sorridente all'appuntamento.

Bari - presentate le nuove maglie : le parole di De Laurentiis - che tocca anche il tema mercato : Questa mattina, direttamente dal ritiro di Bedollo, il Bari ha presentato ufficialmente le maglie che indosserà la prossima stagione. “Abbiamo lavorato con il centro stile della Kappa – le parole del presidente Luigi De Laurentiis – per realizzare tre maglie importanti per noi e i nostri tifosi. La maglia è l’armatura che rappresenta la squadra. La prima maglia è biancorossa con una struttura grafica diversa ...

Marco Carta - spuntano nuove immagini. Furto della maglietta - lo inchiodano? : Spunterebbero finalmente fuori i filmati della videosorveglianza della Rinascente che vedrebbero il cantante Marco Carta impegnato nel Furto di una dozzina di magliette. Secondo quanto riportato da Il Giornale e L'Unione Sarda il pm Nicola Rossato avrebbe deciso di acquisire tali immagini come prova

Torino - presentate le nuove maglie per la prossima stagione : le divise granata sono uno spettacolo [FOTO] : Si è svolta oggi a Bormio la presentazione delle maglie del Torino per la stagione 2019-2020 targate Joma, il nuovo sponsor tecnico del Torino FC. Alberto Barile, il direttore operativo del Toro, ha così presentato questa nuova collaborazione: “È per me un grandissimo piacere svelare le maglie per la prossima stagione. sono onorato di poter avere al mio fianco Marina Lopez, la direttrice marketing e comunicazione di Joma nonché il ...

Verona - ecco le nuove maglie Macron per la stagione 2019-20 : Tutta un’altra storia”. L’Hellas Verona FC e il Technical Sponsor Macron presentano la nuova collezione gara che i gialloblù indosseranno in Serie A TIM, Coppa Italia e amichevoli per tutta la stagione 2019/20. Una collezione che mantiene i colori più fedeli alla storia dell’Hellas Verona e riprende, sulla maglia Third, il logo anni ’80 del […] L'articolo Verona, ecco le nuove maglie Macron per la stagione 2019-20 è stato realizzato ...

Lazio - presentate le nuove maglie : tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa [FOTO e VIDEO] : La Lazio ha scelto celeste, blu navy e rigato per le nuove maglie. presentate le divise della prossima stagione con un VIDEO postato sui social. Svelate soltanto le divise “Home” e “Thirdy“, mentre per la “Away” ci sarà da attendere i giorni del ritiro di Auronzo di Cadore. La nuova ‘Home’ ha il collo alla coreana con bordo in maglieria. E’ celeste con righe orizzontali, Il backneck è ...

Le notizie del giorno – Il caos stadio della Spal - l’Atalanta gioca a San Siro - le nuove maglie del Genoa : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. caos SULLA stadio della Spal – “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo il comunicato ...

nuove maglie Atalanta - tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione [FOTO e VIDEO] : L’Atalanta si candida ad essere grande protagonista anche nella prossima stagione e nella giornata di oggi ha presentato le Nuove maglie. La cura dei dettagli e la ricerca del particolare uniti al rispetto della tradizione sono stati anche per questa stagione i fili conduttori nella creazione della prima e della seconda maglia, la terza maglia gara, invece, verrà svelata più avanti. Nell’occasione viene inoltre ufficializzato ...

Bologna - ecco le nuove maglie per la prossima stagione [VIDEO] : Conclusa in maniera esaltante l’ultima stagione, rilanciata da Mihajlovic dopo i risultati negativi con Inzaghi, il Bologna guarda avanti. Confermato in panchina il tecnico serbo, la società rossoblu sta lavorando per allestire una rosa interessante in vista del prossimo campionato. Ma, prima del mercato, ci sono le nuove maglie. Attraverso il profilo ufficiale Twitter, infatti, il Bologna ha presentato le divise della stagione ...

De Laurentiis : “Anche questa volta per le nuove maglie abbiamo cercato idee innovative” : Dopo il lancio ufficiale di ieri delle nuove Kombat per la stagione 2019/20, il presidente oggi ha espresso soddisfazione per aver creato ancora una volta qualcosa di nuovo e innovativo per i tifosi “Io e i miei figli Edo e Luigi abbiamo sempre cercato di ideare maglie innovative. abbiamo inventato la mimetica ed altre cose che poi sono state seguite anche nel campo della moda. Quando si inventano cose innovative, non sempre si trovano le ...