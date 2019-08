Le notizie del giorno ore 15 | 30

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati l’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio Salvini convoca i parlamentari della Lega lunedì a Roma e si dice pronto a chiarire in Parlamento I motivi della crisi e attacchi 5 stelle al PD dicendo che gli insulti di Grillo e compagni abbiamo solo con la forza delle nostre idee il premier Conte Intanto è deciso aspirare in aula e leader della Lega che contro di lui ha detto Ti ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : SALVINI: FISSARE SUBITO LA DATA DEL VOTO, ACCORDO RENZI-DI MAIO SAREBBE TRAGICO Il leader della Lega in pressing per accelerare i tempi e scongiurare "l'inciucio" tra M5s e Pd: una maggioranza alternativa sarebbe un insulto agli italiani, il Parlamento si esprima prima di Ferragosto. I giochi saranno piu' chiari dopo le riunioni delle Conferenze dei capigruppo del Senato, lunedi', e della Camera, martedì. Renzi: M5s? Non faccio accordicchi ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Francesco Vitale in studio Salvatore nucaro e le pregiudicato bersaglio dell’agguato nel quale a maggio rimasti gravemente feriti a Napoli la piccola Noemi è stato arrestato nel corso di un blitz contro affiliati al clan reale nuovo 32 anni deve rispondere insieme ad altri cinque presunti affiliati al Clan di associazione per delinquere finalizzata D’Acquisto ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio giorno dopo la decisione della lega che ha presentato ieri in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte ora la sfida si sposta sulle mosse da fare in vista del voto tra le prime decisioni da prendere quella sulla data per L’approdo in aula della mozione Ma se il premier nel giorno della crisi ha precisato più volte che non sarà il ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio crisi nel caos il primo tempo della partita si giocherà lunedì nella riunione dei capigruppo del Senato si decideranno li tempi modi dell’apertura formale della crisi è una battaglia Turchia a colpi di regolamento dimostra sorpresa quella che ti combatte in queste ore punta l’idea di convocare le camere tra il 19 e il 20 agosto date ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Salvini convoca tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma e si dice pronto a chiarire in Parlamento I motivi della crisi come richiesto da Ponte pronto a sua volta a rendere le comunicazione alla camera contro il premier lega deposita la mozione di sfiducia lunedì mattina si incontreranno anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione sabato 10 agosto in studio a Giuliano Ferrigno di Torino ha denunciato 82 fra attivisti e simpatizzanti in ottava per episodi avvenuti alla fine di luglio durante la mobilitazione contro il cantiere di Chiomonte sono anche stati spiccati 28 fogli di via del comune di Giaglione di Chiomonte gli episodi contestati sono venuti in occasione del campeggio dei giovani in ottave del festival alta ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano terrigno la lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte Matteo Salvini vuole stringere che perde tempo e rigettando la proposta di Di Maio di votare la riforma per il taglio dei parlamentari vuole solo salvare la poltrona Toni simili tra PD e Movimento 5 Stelle sarebbe incredibile che ci fosse un ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la misura di Torino ha denunciato 82 attivisti e simpatizzanti in ottava per episodi avvenuti alla fine di luglio durante la mobilizzazione il cantiere di Chiomonte sono anche stati spiccati 28/20 di via del comune di Giaglione di Chiomonte gli episodi contestati sono venuti in occasione del campeggio dei giovani in ottave del festival alta ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la misura di Torino ha denunciato 82 attivisti e simpatizzanti in ottava per episodi avvenuti alla fine di luglio durante la mobilizzazione il cantiere di Chiomonte sono anche stati spiccati 28/20 di via del comune di Giaglione di Chiomonte gli episodi contestati sono venuti in occasione del campeggio dei giovani in ottave del festival alta ...

Ultime notizie Roma del 10-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno sabato 10 agosto spazio di informazione politica in primo piano la lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte Matteo Salvini vuole stringere che perde tempo di interi 70 la proposta di Di Maio di votare riforma per il taglio dei parlamentari vuole solo salvare la poltrona Toni simili tra PD e Movimento 5 Stelle sarebbe incredibile ...

Le notizie del giorno – I nuovi 11 delle venti squadre di Serie A - Valencia Inter e i gironi di Serie D : I nuovi 11 delle 20 squadre – Le ultime ore in Serie A sono state ricche di emozioni, fino al 2 settembre si attendono altre mosse importanti ed in grado di cambiare gli schieramenti per la prossima stagione. In particolar modo a tenere banco è il valzer che riguarda gli attaccanti, in arrivo il bis dell’Inter ma Juventus, Napoli e Milan sono pronte a rispondere con colpi di assoluto livello. Situazione bloccata invece in casa Roma, ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : SALVINI ESCLUDE ALTRO GOVERNO E SPINGE PER IL VOTO SUBITO. "ALLEANZE? PRIMA DATA ELEZIONI POI VEDREMO" Il leader della Lega: "Sento toni simili tra Pd e M5s, nessuno si inventi un governo inaccettabile per la democrazia. Niente giochini. Si voti il prima possibile". Si candida premier per chiedere agli italiani "pieni poteri". LEGA ACCUSA CONTE "ASSENTE IN SENATO SULLA TAV", DEPOSITATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA Nel testo la censura al premier: non ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : SALVINI ESCLUDE ALTRO GOVERNO E SPINGE PER IL VOTO SUBITO, "ALLEANZE? VEDREMO" Il leader della Lega: "Sento toni simili tra Pd e M5s, nessuno si inventi un governo inaccettabile per la democrazia". Si candida premier per chiedere agli italiani "pieni poteri". LEGA ACCUSA CONTE "ASSENTE IN SENATO SULLA TAV", DEPOSITATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA Nel testo la censura al premier: non è venuto per ribadire la posizione favorevole del governo sulla ...