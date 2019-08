Le amichevoli | Politano risponde a Soler | nerazzurri ok ai rigori contro il Valencia

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Si sono disputate altre interessanti, l’Atalanta perdeil Getafe, pesante ko per la squadra di Gasperini, l’allenatore si affida alla coppia Muriel-Zapata con Gomez dietro. Getafe in vantaggio, dopo 10 minuti con Arambarri, inseritosi su un disimpegno all’indietro di Toloi, allo scadere del primo tempo salva Gollini. Damian nella ripresa raddoppia di testa (22′) su punizione dalla destra di Bergara, quindi Muriel (25′) riduce le distanze su rigore poi nel finale le altre reti di di Olivera (38′) di testa da calcio d’angolo e Angel al 3′ di recupero, gli spagnoli vincono 4-1. Nel big match pareggio trae Inter, indicazioni per la squadra di Antonio Conte che non ha potuto schierare l’attaccante Lukaku, l’ex Manchester United si candida ad essere un grande protagonista.gli spagnoli finisce ...

mantinori86 : @pap1pap Le precedenti amichevoli erano contro squadre che giocano alte, oggi giochiamo contro una squadra super di… - MattiaGallo17 : RT @raffaelecaru: Come non esultavo nelle altre amichevoli, non mi dispero per questa. Cose negative: - Politano lì - Skriniar centrale… - raffaelecaru : Come non esultavo nelle altre amichevoli, non mi dispero per questa. Cose negative: - Politano lì - Skriniar cen… -