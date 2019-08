L' aumento dell' Iva costerà 541 euro in più a famiglia

Consumi delle famiglie in aumento per le spese obbligate : Dopo la continua crescita tra il 1995 e il 2013 (+5,4%), la quota di spese obbligate sul totale dei Consumi negli ultimi 6 anni e' in diminuizione

Clima - gli esperti : “aumento della temperatura mai così veloce almeno negli ultimi 3 milioni di anni” : La temperatura globale non è mai aumentata così velocemente come ora. “Da 50 anni, sale in media di 0,2 gradi ogni 10 anni sulla terra e negli oceani“, dichiara Andrey Ganopolski dell’Istituto di ricerca sull’impatto Climatico di Potsdam (Pik). Secondo i ricercatori del Pik, questo aumento non ha eguali, almeno negli ultimi 3 milioni di anni, e forse neanche negli ultimi 60 milioni. “Per fare un confronto – ...

Crisi di governo - il rischio dell’aumento Iva : gli scenari in Italia e a Bruxelles in caso di esercizio provvisorio o nuovo esecutivo : Già a maggio Conte aveva avvertito: l’aumento dell’Iva non ci sarà, ma evitarlo sarà tutt’altro che semplice. Tanto che per Tria faceva già parte dello scenario. Qualche settimana dopo Di Maio rassicurava la platea di Confcommercio, perché per il presidente Carlo Sangalli l’incremento dell’imposta sfocerebbe in calo del Pil e dei consumi. Ma ora, a Crisi di governo conclamata, cercare di bloccare i 23 miliardi di ...

La legge di bilancio e l’aumento dell’IVA : Le cose da sapere sulla questione che più di ogni altra condizionerà l'andamento della crisi di governo

Clima - “i ghiacciai dello Stelvio sono sempre più neri e fragili : l’aumento delle temperature fa cadere i detriti e scioglie prima la neve” : La notte del 3 giugno 1917 cinque soldati scelti guidati dal sergente degli Alpini Giuseppe Tuana Franguel arrivarono in cima al ghiacciaio dopo aver scalato nell’oscurità una via di neve perenne e roccia per riprendersi la vetta del Gran Zebrù, a quasi 4mila metri di quota, occupata due settimane prima dagli Schützen di Nauders. Un’impresa che a un secolo di distanza sarebbe assai più semplice, perché quell’ascesa di 700 metri ...

Clima pazzo - Coldiretti : aumento record del prezzo della verdura nel carrello : “aumento record del 7,7% il prezzo della verdura nel carrello per effetto di una estate dal Clima pazzo sulla quale si innescano fenomeni speculativi e importazioni dall’estero che fanno crollare le quotazioni riconosciute agli agricoltori anche al di sotto dei costi di produzione“: è quanto denuncia la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a luglio dai quali si evidenziano “aumenti del carrello della spesa ...

Bonus 80 euro 2020 in busta paga - Tria annuncia l’aumento dell’importo : Bonus 80 euro 2020 in busta paga, Tria annuncia l’aumento dell’importo Il ministro dell’Economia Giovanni Tria interviene sulla ormai annosa questione del Bonus 80 euro; il titolare del dicastero di Via XX settembre rassicura i beneficiari; non solo continuerà a essere erogato ma addirittura potrebbe subire un incremento. Non verrà toccato, anzi aumenterà Il progetto che dovrebbe portare al battesimo della Flat Tax nel 2020 avrà delle ...

Effetto ondate di super-caldo aumento dell'energia rinnovabile : UBS stima una ripresa degli investimenti in energia rinnovabile dovuto all'Aumento delle ondate di caldo. Sebbene nessun singolo evento meteorologico possa essere collegato direttamente ai cambiamenti climatici globali, l'ondata di caldo può contribuire alla pressione politica su governi e aziende per ridurre le emissioni di gas serra. Il Met Office del Regno Unito ha affermato... Segui su affaritaliani.it

Istat : “A luglio aumento dell’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese. Ma lieve flessione per quelle manifatturiere” : Dopo la discesa di giugno, a luglio l’Istat stima un aumento dell’indice del clima di fiducia dei consumatori da 109,8 a 113,4. Anche per l’indice composito del clima di fiducia delle imprese si registra una dinamica positiva (da 99,3 a 101,2). Il recupero dell’indice di fiducia dei consumatori è determinato soprattutto dalla componente economica – il rispettivo clima passa da 121,4 a 129,7 – e da quella futura per cui ...

L’impegno di Conte : “Eviteremo l’aumento dell’Iva e vareremo la manovra in anticipo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time alla Camera dei deputati, parlando di manovra, aumento dell'Iva, Tav e autonomie. In particolare, Conte assicura che non ci sarà un aumento dell'Iva e che il governo sta lavorando già da ora per evitarlo e per fare in modo di varare la prossima manovra in anticipo.Continua a leggere

Carie - parodontite - tumori : la malattie della bocca sono in aumento - attenzione ai 3 fattori di rischio : La Carie non dovrebbe mai essere sottovalutata. Le malattie della bocca, dalla Carie alla parodontite fino ai tumori, colpiscono metà della popolazione mondiale e le Carie non curate sono in assoluto il problema di salute più diffuso nel mondo. A lanciare l’allarme è Lancet che dedica un numero speciale all’argomento avvertendo inoltre che la situazione è destinata ad aggravarsi, per via della diffusione dei tre principali fattori ...

Le vittime della strada sono in aumento? E gli ubriachi al volante? : I tragici episodi di cronaca degli ultimi giorni, come quelli di Vittoria (in Sicilia, nel ragusano) e di Cesena, hanno riportato al centro dell'attenzione il tema degli incidenti stradali letali e della guida in stato di ebbrezza. Quali sono le dimensioni di questi fenomeni e qual è il trend degli ultimi anni? Stanno aumentando o diminuendo? Andiamo a vedere i dati. Le vittime di incidenti stradali nel 2017 A breve dovrebbe uscire il ...

Valanga di cig - aumento record delle ore : è boom per quella straordinaria : Secondo i dati pubblicati dall'Inps, nel mese di giugno 2019 le ore di cig autorizzate sono state 27,6 milioni, il 42,6% in...

I social direttamente collegati a un aumento della depressione tra i giovani - diversamente dai videogiochi : Il tempo passato davanti allo schermo, in particolare con i social media, è collegato a un aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Sainte-Justine Hospital di Montreal.Il team di ricerca, guidato da Patricia Conrod, ha studiato la relazione tra depressione ed esposizione allo schermo per un determinato tempo negli adolescenti per un periodo di quattro anni."Quello che abbiamo notato ...