La violenza senza nome

"Comico fallito" - "cretino". Jerry Calà - violenza senza pari dalla Big del Pd : "Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Cala ci dice che il cinema non lo vuole perché 'non odora di sinistra'. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento". Per qualche minuto di celebrità, la piddina Anna Rita Leonardi si diletta a sputare fan