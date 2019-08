La svolta anti apartheid della nazionale di rugby sudafricana | 8 giocatori neri su 15

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Su Il Giornale la storiadi. La storia di unainiziata decine di anni fa con Nelson Mandela. Ilè uno sport considerato storicamente di appannaggio dei bianchi ma in Sud Africa si assiste ad una piccola rivoluzione. Gli Springboks rischiano di vincere il Quattro Nazioni registrando un record: quello di scendere in campo con 8di colore su 15. Un sorpasso sui bianchi che non c’era mai stato prima. Altri tresiedono in panchina. In distinta il conto sale a 11 su 23. Praticamente il 48%squadra. A un passo dall’obiettivo messo nero su bianco, anni fa, nell’accordo firmato tra governo sudafricano e South AfricanUnion. Quell’accordo prevedeva che dei 31che andranno al Mondiale in Giappone (che inizia a settembre) il 50% dovrà essere di colore. Sono passati 24 anni da quando Mandela ...

