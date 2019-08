Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019) La“politicista” la fa il comico. Beppespiazza tutti e mette sul tavolo una bomba anti-Salvini che può essere utile a prolungare i tempi della legislatura e a dare fiato alla leadership di Luigi Di Maio. La trovata del leader appartiene – ed è questo che stupisce – al repertorio più tradizionale della politica italiana in tempi di crisi di. Non c’entra Fanfani, non c’entra Forlani, ma stavolta il fantasista a 5Stelle tra le righe di un post sul suo blog, lancia l’idea molto tradizionale di un “di” con chi ci sta “per fermare i barbari”, ovvero i leghisti. E il primo indiziato è il Pd. Luigi Di Maio, a stretto giro, condivide il post: “Beppe è con noi, è sempre stato con noi”.Nel week end più caldo dell’estate il ...

DavidBlack1980 : RT @HuffPostItalia: La mossa di Grillo: niente elezioni e governo di scopo - MicheleAnnibale : RT @HuffPostItalia: La mossa di Grillo: niente elezioni e governo di scopo - HuffPostItalia : La mossa di Grillo: niente elezioni e governo di scopo -