La Corea del Nord lancia altri due missili in mare

La Corea del Nord ha lanciato altri due missili : missili balistici di corto raggio, dice la Corea del Sud: è il quinto test militare NordCoreano dal 25 luglio

Cristiano Ronaldo assente in amichevole - la Polizia Coreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia : In attesa dell’inizio della stagione continua a far discutere l’assenza in Corea di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juve a Seul, nel dettaglio la Polizia sudcoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match. “nella giornata di giovedì abbiamo fatto irruzione – ha raccontato ad AFP un’agente delle forze dell’ordine – Controlliamo se ...

Juventus - Cristiano Ronaldo assente : scatta il blitz della polizia Corea : Continua a far discutere in Corea l’assenza di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juventus a Seul. La polizia sudCoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match tra i bianconeri e una selezione di giocatori del campionato Coreano. "Nella giornata di giov

Il Call of Duty del 2020 si chiamerà semplicemente "Black Ops"? Il gioco sarebbe ambientato durante le guerre in Vietnam e Corea : Alcuni report emersi nel mese di maggio di quest'anno affermavano che per il Call of Duty del 2020, Activision si staccherà dal ciclo di sviluppo suddiviso in tre studi che la serie ha seguito negli ultimi anni e che la realizzazione del prossimo titolo passerà da Sledgehammer Games e Raven Software a Treyarch, che dovrebbe, quindi, sviluppare un nuovo Black Ops entro il prossimo anno.Ora, emerge un nuovo rumor che rivela alcuni dettagli sul ...

DiosCorea - allevia i sintomi della menopausa e fa dimagrire : Conosciuta anche come igname selvatico, la Dioscorea è una pianta erbacea perenne che può rivelarsi un valido aiuto nel contrasto ai sintomi della menopausa. Come vedremo tra poco, rappresenta anche un ausilio per il controllo del peso. Per quanto riguarda i benefici legati ai sintomi della menopausa, ricordiamo che sono dovuti soprattutto alla presenza di diosgenina. Questa sostanza fa parte della famiglia delle saponine e si contraddistingue ...

Nord Corea lancia altri missili e accusa Usa e Corea del Sud. Seul pronta per “la difesa nazionale” : Due nuovi missili, "proiettili non identificati", come riferiscono le autorita' militari sudCoreane: a pochi giorni dal precedente lancio, di nuovo il regime di Pyongyang provoca il mondo intero sfidando le risoluzione delle Nazioni Unite sparando due nuovi "oggetti" dalla sua costa orientale verso il mare, che stando a quanto afferma lo Stato maggiore di Seul hanno percorso circa 450 chilometri volando ad un'altezza massima di 37 chilometri ...

La Corea del Nord ha fatto il suo quarto lancio di missili in meno di due settimane : La Corea del Nord ha lanciato altri due missili, dicono fonti militari della Corea del Sud, in quello che è il quarto lancio in meno di due settimane. I due nuovi missili, sui quali al momento non sono noti maggiori

Il contagio delle guerre commerciali : Giappone contro Corea : Roma. Il gabinetto di governo di Shinzo Abe ha approvato ieri una nuova misura economica contro la Corea del sud, cancellando il paese dalla cosiddetta “lista bianca” dei paesi – per lo più occidentali – che hanno una corsia preferenziale per fare affari in Giappone. Il presidente sudCoreano Moon Ja

In Corea del Sud è stata inventata una tastiera immaginaria per smartphone basata sull’IA : Da tre ricercatori del Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) arriva una soluzione che mette a disposizione una sorta di tastiera invisibile L'articolo In Corea del Sud è stata inventata una tastiera immaginaria per smartphone basata sull’IA proviene da TuttoAndroid.

Il Giappone toglierà la Corea del Sud dalla lista dei partner commerciali privilegiati : Il Giappone ha annunciato che toglierà la Corea del Sud dalla cosiddetta “lista bianca”, cioè la lista dei paesi con minime restrizioni al commercio bilaterale, per ragioni legate alla sicurezza nazionale. La decisione, attesa da giorni, è il risultato di una

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili - dicono gli Stati Uniti : Il regime della Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili nel corso di un test militare, hanno fatto sapere diverse fonti militari ai giornali statunitensi. Il lancio sarebbe avvenuto giovedì sera, cioè nelle prime ore del mattino di venerdì

Agnelli respinge la richiesta di rimborso della Corea e si lamenta dei disagi della trasferta : Abbiamo scritto, nei giorni scorsi, dell’affaire Ronaldo che ha coinvolto la Juventus in Corea. Nel contratto per l’amichevole di Seul contro le stelle della K-League, giocata dalla Juve la scorsa settimana, c’era una clausola che prevedeva la presenza di Cristiano Ronaldo in campo per almeno 45 minuti. Ma il portoghese non ha giocato nemmeno un minuto per affaticamento muscolare. Così, la Corea si era detta pronta a chiedere ...

Un soldato nordcoreano ha disertato in Corea del Sud attraversando la Zona demilitarizzata : Un soldato nordCoreano ha disertato in Corea del Sud attraversando la Zona demilitarizzata (DMZ) che separa i due stati, una cosa rara e molto pericolosa, prima di essere arrestato. L’uomo, non identificato, è stato avvistato dalle telecamere a infrarossi sudCoreane

Corea del Nord - ultime notizie : Pyongyang effettua nuovo test missilistico : Corea del Nord, ultime notizie: Pyongyang effettua nuovo test missilistico La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico nella mattinata di mercoledì 31 luglio 2019. Due missili balistici a corto raggio sono stati lanciati intorno alle cinque del mattino ora locale dalla zona di Kalma, nei pressi di Wonsan, città portuale sulla costa orientale del paese. Le due testate hanno viaggiato per un totale di circa 250 chilometri, ad ...