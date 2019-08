Juventus | necessario sfoltire la rosa | oggi il vertice decisivo Sarri-Paratici

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) Laè pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid a Stoccolma, occasione per gli spagnoli di 'vendicare' sportivamente parlando la sconfitta nella scorsa Champions League agli ottavi di finale. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano ma l'esigenza principale restano le cessioni: proprio a Stoccolma, come scrive 'Tuttosport', ci sarà un'importante incontro fraper definire le strategie di mercato della, soprattutto in tema partenze. Sono tanti infatti i giocatori a rischio cessione: probabilmente sarà ceduto almeno un difensore centrale, potrebbero partire almeno due centrocampisti così come due giocatori anche nel settore avanzato. Sarà infatti importante incassare per la dirigenza bianconera per alleggerire lama anche ...

Maveric35206161 : RT @piolaalle: ??#Milinkovic #Savic conteso da #Inter #juve ? X quanto riguarda la #juventus lo escluderei...il centrocampo della #juve è c… - paris4_ever : RT @top_calcio: #Tonali è stato tolto definitivamente dal mercato da #Cellino. Anche il giocatore si è convinto che per la sua crescita è n… - top_calcio : #Tonali è stato tolto definitivamente dal mercato da #Cellino. Anche il giocatore si è convinto che per la sua cres… -