Jeffrey Epstein morto suicida in carcere | il miliardario accusato di abusi e traffico di

Si suicida in cella Jeffrey Epstein - il miliardario amico di Clinton e dei potenti - che organizzava orge con minorenni : Gli piacevano le orge con ragazze minorenni, organizzate nella sua lussuosissima casa di Manhattan o in quella agli Hamptons, e pretendeva almeno tre orgasmi al giorno, prediligendo anche l’uso di sexy toys. Aveva poi un’assistente che gli procurava le ragazze e un maggiordomo che alla fine ripuliva e faceva sparire ogni traccia di ciò che accadeva. E’ quanto emerge dalle carte della corte che si apprestava a perseguire ...

Principe Andrea - nuove accuse per il figlio della regina Elisabetta : “Eravamo con lui e un bambolotto gonfiabile a casa di Jeffrey Epstein” : Jeffrey Epstein si è suicidato sabato mattina impiccandosi nella cella del carcere di Manhattan dove era detenuto ma le accuse di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori che gli erano state rivolte non sono destinate a morire con lui. Anzi, volano oltre manica, a sconvolgere la Royal Family. Nelle oltre duemila pagine di documenti e testimonianze raccolte – e diffuse venerdì – dai giudici della ...

Usa - si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein : era accusato di traffico di minori e abusi sessuali : Si è suicidato in carcere Jeffrey Epstein, il finanziere americano travolto da uno scandalo sessuale e accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. A dare la notizia è la Nbc, che cita fonti di polizia. L'articolo Usa, si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein: era accusato di traffico di minori e abusi sessuali proviene da Il Fatto Quotidiano.