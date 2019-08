Jeffrey Epstein è morto in carcere

Morto Jeffrey Epstein - si è ucciso in carcere il miliardario accusato di abusi e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso in carcere: il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di minori. Jeffrey Epstein era accusato...

Usa - si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein : era accusato di traffico di minori e abusi sessuali : Si è suicidato in carcere Jeffrey Epstein, il finanziere americano travolto da uno scandalo sessuale e accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. A dare la notizia è la Nbc, che cita fonti di polizia. L'articolo Usa, si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein: era accusato di traffico di minori e abusi sessuali proviene da Il Fatto Quotidiano.

Jeffrey Epstein si è suicidato in carcere : Jeffrey Epstein, il miliardario americano accusato di decine di casi di abusi sessuali su minorenni, si è suicidato in carcere. Lo riporta la Nbc citando tre fonti.L’uomo, 66 anni, è accusato di aver abusato di diverse ragazze molto giovani tra il 2002 e il 2005. Alcune delle vittime avevano appena 14 anni. Dopo l’arresto si era dichiarato non colpevole.Il corpo di Epstein è stato trovato intorno alle ...

Alexander Acosta si è dimesso da ministro del Lavoro degli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso Jeffrey Epstein : Alex Acosta si è dimesso da segretario statunitense del Lavoro dopo l’apertura di una nuova indagine su Jeffrey Epstein, un famoso finanziere miliardario arrestato lunedì con l’accusa di traffico sessuale e associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale. Da giorni Acosta

Il nuovo caso Jeffrey Epstein : È stato arrestato un famoso miliardario statunitense già condannato per aver sfruttato sessualmente decine di minorenni