Italia al voto? Rivoluzione nei partiti | ecco i papabili candidati premier

Casaleggio : “Salvini gioca d’azzardo con la vita degli Italiani. Al voto prima possibile - ma dopo il taglio dei parlamentari” : “Salvini sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”. Nelle ore concitate che accompagnano l’apertura della crisi di governo, anche Davide Casaleggio, di solito spettatore silenzioso, ha deciso di esporsi e di attaccare l’ex socio del M5s. Il figlio del cofondatore del Movimento e ora presidente ...

Crisi - Conte : “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli Italiani. Il governo non era in spiaggia” : “Ieri e questo pomeriggio è venuto a parlarmi Salvini il quale mi ha anticipato l’intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui la Lega gode attualmente”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. “Spetterà a Salvini – ha proseguito il capo del governo – nella sua veste di senatore, spiegare al Paese e giustificare agli ...

Salvini : «La maggioranza non c'è più. È crisi - ora andiamo al voto». Di Maio : Italiani presi in giro Diretta : «andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

Silvio Berlusconi - la svolta : vuole il voto subito per evitare che Forza Italia scompaia : Nessuno vuole andare al voto a settembre. Nessuno. Probabilmente neppure Matteo Salvini, perché data per scontata la super-vittoria alle urne e dato per scontato il fatto che la Lega diventi partito di maggioranza, si troverebbe da solo, o quasi, ad approvare una manovra che, probabilmente, porterà

Decreto Sicurezza bis - il governo pone la fiducia. Forza Italia non partecipa al voto di fiducia : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i senatori vicini a Toti

Salvini teme il voto per paura che l’Italia scopra i bluff del suo governo : Tra le caratteristiche più interessanti e forse più inquietanti che convivono all’interno della pazza epoca dell’indifferenza ve n’è una cruciale che riguarda un sentimento che si trova a metà tra l’indolenza e l’irresponsabilità: l’inconfessabile sollievo di avere un governo fuori dal mondo che per

Questo governo ha stufato tutti (tranne il M5s) : gli Italiani vogliono il voto anticipato : Tira un vento sfavorevole al governo attuale, litigioso e confuso. Tre italiani su quattro vogliono il voto prima possibile...

Sondaggio Winpoll sul Sole 24 Ore : il 72% degli Italiani vuole il voto anticipato : Gli elettori italiani sono arrivati alla conclusione che il governo sia al capolinea e che sia meglio tornare a votare. È il risultato dell’ultimo Sondaggio di Winpoll condotto la scorsa settimana e pubblicato sul Sole 24 Ore .Già a maggio, in un Sondaggio simile, il 64% degli intervistati aveva risposto nello stesso modo. Ora tuttavia la percentuale è salita. Adesso è il 72% a preferire il voto alla ...

