Ior | Il Papa cambia lo statuto dopo 30 anni Più poteri al direttore generale

Ior - la rivoluzione del Papa : revisore esterno e direttore generale confermabile una sola volta : Papa Francesco rinnova lo Ior all’insegna della trasparenza. Nella banca vaticana, da sempre al centro di scandali di corruzione e riciclaggio di denaro sporco, arrivano i nuovi statuti voluti da Bergoglio che entrano subito in vigore “ad experimentum” per due anni. Lo scopo è quello di adeguare l’Istituto per le opere di religione “alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilita` di laici ...

GIorgio Panariello papà?/ Claudia Capellini potrebbe essere incinta : gesto sospetto : Claudia Capellini è incinta? La compagna di Giorgio Panariello mette una mano sulla pancia ed alimenta il gossip: tutte le news.

GIorgio Panariello presto papà? Il pancino della compagna - Claudia - è sospetto : Bebè in arrivo per Giorgio Panariello? Il pancino della sua compagna, Claudia, sembrerebbe far ben sperare i fan della coppia. Il comico toscano, infatti, sta vivendo un periodo veramente molto felice al fianco della compagnia, di professione modella, 34 anni con la quale Panariello, 58 anni, fa coppia fissa da quasi cinque anni. A diffondere l'indiscrezione su di un possibile primogenito in arrivo il settimanale Gente, che immortala i due ...

Caro Salvini - qualche domanda da gIornalista (ed eviti risposte “da papà”) : (Foto Stefano Cavicchi / LaPresse) Ieri Matteo Salvini, nel corso di un’improbabile conferenza stampa nello stabilimento Papeete di Milano Marittima, ha insultato il cronista di Repubblica che aveva ripreso il figlio a bordo delle moto d’acqua della Polizia, due giorni prima: “Vada a riprendere i bambini in spiaggia, visto che le piace tanto” ha detto a Valerio Lo Muzio, a quanto pare minacciato anche dalla sua scorta. Per quanto stomachevole, è ...

Diego Maradona jr di nuovo papà : “India Nicole nascerà lo stesso gIorno di mio padre” : Il figlio del pibe de oro rivela al settimanale Chi che la piccola dovrebbe nascere esattamente il 30 ottobre, stessa data di nascita del campione del mondo e idolo della piazza napoletana: "Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento".Continua a leggere

Trame Upas al 9 agosto : il Palladini apprende che il giardiniere è il papà della GIordano : Le anticipazioni delle puntate della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che partono da lunedì 5 per arrivare a venerdì 9 agosto raccontano che ci saranno dei colpi di scena nella vita di Serena. La donna s’impegnerà per non creare dei turbamenti intorno alla stabilità della propria famiglia. La Cirillo penserà che sia giusto mettere le cose in chiaro con Leonardo, dopo aver scoperto la verità sul suo conto. Cerruti invece non ...

Cody Williams - che si è sposato nel gIorno del compleanno di papà Robin : Robin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ruoli indimenticabiliRobin Williams, i ...

Sbarco sulla Luna - Papa Francesco : “L’uomo ha realizzato un sogno straordinario - ora verso traguardi maggIori” : “Cinquant’anni fa come ieri l’uomo mise piede sulla Luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l’umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori: più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune“: lo ha dichiarato oggi Papa Francesco, dopo aver recitato l’Angelus in piazza San Pietro, ricordando ...

Ilaria Spada - il parto si avvicina?/ Kim Rossi Stuart papà bis : 'Conto i gIorni' : Ilaria Spada pronta per il parto? Prima foto social con il pancione per la moglie di Kim Rossi Stuart. Quando nascerà il bambino?

Incidente Jesolo - il papà di GIorgia : "È come se avessi perso 4 figli" : Marco Della Corte Il padre di Giorgia, sopravvissuta al terribile Incidente automobilistico avvenuto a Jesolo, ha dichiarato: "Sono giorni difficili, ma voglio ringraziare chi ha salvato mia figlia" Giorgia è l'unica sopravvissuta al terribile Incidente avvenuto a Jesolo lo scorso 14 luglio. Un drammatico episodio che ha visto altri quattro ragazzi perdere la vita, dopo che l'auto in cui si trovavano si è ribaltata finendo in un ...

Il papà di GIorgia - unica sopravvissuta all’incidente di Jesolo : “Come se avessi perso 4 figli” : Paolo Diral, papà di Giorgia, unica sopravvissuta all'incidente di Jesolo dello scorso sabato sera, in cui hanno perso la vita 4 amici di età compresa tra i 22 e i 23 anni, ha parlato alla stampa: "Perdonare? Voglio solo che la giustizia faccia il suo corso. Sono fortunato ma è come se avessi perso 4 figli". La ragazza è sotto choc: nella tragedia sono morti la migliore amica, Eleonora, e il fidanzato, Riccardo.Continua a leggere

Le figlie di Mihajlovic : "Papà - Dio affida le battaglie più difficili ai soldati miglIori. Tu sei un guerriero" : “Dio affida le battaglie più difficili ai soldati migliori”. È questo il messaggio che Viktorija Mihajlovic, una dei cinque figli di Sinisa, ha voluto dedicare al padre con una storia Instagram. “Ho la leucemia”, aveva annunciato ieri in conferenza stampa l’allenatore del Bologna scatenando un’ondata di attestati di stima e di affetto da parte dei tifosi e del mondo del ...

Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet - la storia finisce sui gIornali : papà di lei furioso : Anticipazioni Bitter Sweet, Nazli e Ferit soci in affari A un certo punto di Bitter Sweet Nazli e Ferit diventeranno soci di un ristorante. Vi spieghiamo subito perché: la ragazza non riuscirà più a tenere nascosto il segreto di Asuman al suo amato e deciderà di conseguenza di lasciarlo perdere perché non vedrà alcuna possibilità […] L'articolo Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet, la storia finisce sui giornali: papà di lei furioso ...

Un posto al sole - anticipazioni al 12luglio : la GIordano crede di aver trovato il papà : Un posto al sole, la soap partenopea che racconta le vicende che gravitano intorno agli abitanti di Palazzo Palladini, va in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45. Dal mese di luglio, gli episodi dei protagonisti si sono colorati di molti misteri che pian piano verranno svelati e di dubbi che si dissolveranno. Marina penserà che l'uomo misterioso sia suo padre A villa Giordano si aggira da giorni un uomo anziano che osserva ...