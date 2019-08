Inter | primo allenamento per Lukaku | “Contento di essere qui” FOTO

West Ham-Manchester City - primo storico Intervento del VAR : la tecnologia annulla il gol di Gabriel Jesus : Si sta giocando West Ham-Manchester City, partita valida per la prima giornata della Premier League. La squadra di Guardiola è in vantaggio per 2-0 con le reti di Gabriel Jesus e Sterling. Momento storico al 53′ con il primo intervento del Var in Inghilterra. La tecnologia è intervenuta per annullare la terza rete del Manchester City di Gabriel Jesus per un fuorigioco millimetrico di Sterling. Un episodio, a suo modo, storico. foto ...

Inter - Lukaku sarebbe il primo degli acquisti da regalare Conte : L'Inter comincia a muoversi con forza in questa sessione estiva di calciomercato. Nelle ultime settimane ci sono state varie polemiche perché la squadra nerazzurra è scesa in campo praticamente senza attaccanti. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, in International Champions Cup ha schierato il giovanissimo classe 2002 Sebastiano Esposito e l'adattato Ivan Perisic che, tra l'altro, potrebbe essere ceduto. Il club meneghino, però, sta lavorando ...

Liberated : il gioco dalle atmosfere noir che ci trasporta all'Interno di un fumetto si mostra nel primo gameplay trailer : Liberated, la graphic novel interattiva in arrivo entro la fine dell'anno su PC e Nintendo Switch, si è mostrata nel primo gameplay trailer.Il gioco si svolge all'interno delle pagine di un fumetto, con sezioni di azione, fasi furtive e rompicapo, il tutto condito da una storia disegnata a mano nella quale dovrete prendere decisioni importanti.Liberated è ambientato nel prossimo futuro, dove il potere delle corporazioni, la disinformazione ...

Dantedì - Intervista al primo firmatario della mozione On. Nitti : “Una giornata per Dante nel 2021” : intervista all'onorevole Michele Nitti del M5S, primo firmatario della mozione in parlamento per l'istituzione nel 2021 di una giornata per Dante Alighieri. Tra due anni ricorrerà il 700 aniversario dalla morte dell'autore della Divina Commedia: "Dante è simbolo dell'unità d'Italia, rispetteremo i tempi".Continua a leggere

Trapianto di fegato dopo le metastasi da cancro al seno : primo Intervento in Italia : “E’ stato effettuato per la prima volta in Italia, all’ospedale San Camillo di Roma, un intervento di Trapianto di fegato su paziente con metastasi epatiche derivate da carcinoma mammario. Per noi questo ha una forte valenza simbolica, perché il caso della signora potrebbe aprire la strada ad interventi su altri casi simili”. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa Fabrizio d’Alba, direttore generale ...

Il durability test più Interessante del 2019 è online e riguarda Royole FlexPai - il primo pieghevole in commercio : Il primo durability test su un pieghevole deve rispondere a parecchie domande, con la principale che riguarda la resistenza del display flessibile L'articolo Il durability test più interessante del 2019 è online e riguarda Royole FlexPai, il primo pieghevole in commercio proviene da TuttoAndroid.

Blair Witch : il primo filmato di gameplay ufficiale si incentra sull'esplorazione - il combattimento e le Interazioni ambientali : Attraverso un comunicato stampa, Bloober Team e Lionsgate Games hanno pubblicato il primo filmato di gameplay ufficiale di Blair Witch, l'avventura horror in arrivo su Xbox One e PC.In questo video viene mostrato un piccolo assaggio di come i giocatori interagiranno con Bullet, il cane del protagonista. Oltre a questo il gameplay si incentra sull'esplorazione, sui comandi, sul combattimento e sull'interazione ambientale.Durante una recente ...

LIVE Milan-Benfica 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : primo tempo estremamente convincente dei rossoneri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Finito il primo tempo, Milan-Benfica 0-0. 48′ DONNARUMMAAAAAA!! Rafa Silva si fa ipnotizzare dal portiere azzurro tutto solo in area di rigore, si resta sullo 0-0. 46′ DONNARUMMA MIRACOLOSO! Prima palla gol per i portoghesi con il portiere azzurro che si distende in modo meraviglioso sul destro di Gabriel. 45′ Concessi quattro minuti di recupero. 43′ GOL ...

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza vincitore! Corsa Interrotta sull’Iseran per maltempo - Bernal primo ma niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...

Probabili formazioni Inter Psg/ Diretta tv : Perisic dal primo minuto? - amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

Creato il primo Interruttore proteico per il controllo delle cellule viventi : potrebbe consentire nuove terapie per molti problemi - tra cui i tumori : Per rimanere in salute, le cellule devono controllare i loro processi biochimici. Un’attività anormale in un solo gene o l’accumulo della proteina sbagliata può sconvolgere l’equilibrio di una cellula, portando alla morte cellulare o addirittura al cancro. Ora, per la prima volta è stato Creato un interruttore proteico completamente artificiale in grado di funzionare all’interno di cellule viventi per modificare o ...

Amichevole - la Juventus supera l'Inter ai rigori nel primo derby d'Italia della stagione : Amichevole di lusso per gli appassionati di calcio, che a ora di pranzo di oggi mercoledi 24 luglio si sono goduti il primo derby d'Italia della stagione. Se lo aggiudica la Juventus ai rigori ma l'assetto di entrambe le squadre è ancora da mettere a punto. Per l'attacco bianconero Maurizio Sarri sceglie Ronaldo e Higuain che, numeri alla mano, hanno una confidenza straordinaria col gol. Nell'Inter attacco affidato al giovanissimo Esposito, ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : l’autorete di de Ligt decide il primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo 14.25 Squadre al riposo con i nerazzurri meritatamente avanti. Vedremo se nel secondo tempo arriverà la risposta della Juve 48′ Ancora un tentativo per Bernardeschi ma conclusione troppo morbida. Si chiude qui il primo tempo. Inter avanti per 1-0. 47′ primo squillo dei bianconeri che, fino a questo momento, non avevano ancora visto ...

Carige - ok del Fondo Interbancario alla conversione del bond in azioni. È solo il primo passo : la Bce aspetta un piano entro giovedì 25 : primo passo dell’estremo tentativo di salvataggio di Banca Carige, dopo che è sfumato l’ingresso del Fondo Blackrock. L’assemblea dello schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, a cui aderiscono i principali istituti, ha dato il via libera alla conversione del bond da 313 milioni di euro in azioni dell’istituto, per rafforzarne il capitale. Ora si riuniranno anche il consiglio dello schema volontario e il ...